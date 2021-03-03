媽媽的良知. March. 03, 2021 07:24. . 即使不通過書本學習，人心也會向善。所以在陽明學中，相比閱讀經典，更註重自覺和實踐這種心地即良知。金錦淑作家的漫畫《等待》這部作品生動地形象化了在傷痛和痛苦中綻放的良知之花。 漫畫講述的是韓國戰爭爆發後，壹名女子思念在逃往南方避難途中分離的北方丈夫和兒子的故事。她給女兒餵奶時與丈夫和兒子失去了聯系。戰爭發生在70多年前，如果說等待有年齡，她的等待就超過了70歲。 與那種等待不同，她與壹個妻子留在北方的男人再婚了。與其說是喜歡男人，不如說是因為他有壹個4歲的兒子。壹想到自己同齡的兒子沒有母親的陪伴長大，就想成為孩子的母親。因為她希望自己的兒子也有個好的繼母。他們再婚時約定，壹旦回到朝鮮，就回到彼此的丈夫和妻子身邊。歲月流逝，兩人生了四個孩子，但心壹直沒變。但是在分裂的國度裏，他們不可能回到朝鮮。 她全心全意地照顧兒子，甚至讓自己生下的孩子心裏感到了不舒服。雖然歲月流逝，兒子成了老人，母親還是壹樣心疼。她還是壹如既往地到了市場就先給兒子挑衣服。從子女那裏拿到零用錢，先用來給兒子熬糖尿病藥。孩子們去市場買菜回來，壹半送去給兒子。 如此寬容、利他的心究竟來自哪裏呢？連小學都沒上過，肯定不是從書裏學來的。雖然不曾學習，但她的心中卻蘊藏著陽明學中所說的良知，即倫理的天性。讓良知的花盛開，並不需要太多東西。是壹個孩子的媽媽，這就足夠了。這就是對失去母親的孩子來說，孩子變得“比真的更像真的”的原因。

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