共同民主黨在議決第四次災難補助當天，又提出增加金額的言論. March. 03, 2021 07:24. . 韓國政府昨天召開國務會議，議決了針對新冠疫情的第四次災難補助補充預算案。其內容是，以690萬人為對象，發放少則50萬韓元、多則500萬韓元的災難補助。也就是說，將比去年第壹次全國國民災難補助（14.3萬億韓元）多出5.2萬億韓元的災難補助，並將其中的15萬億韓元編制為補充預算。 特別是，決定通過發行國債籌集15萬億韓元中的9.9萬億韓元。共同民主黨壹直就財政健全性爭議表示：“將對支出進行結構調整，不足部分不可避免地將通過發行國債籌集資金。”但最終災難補助的壹半將用國家債務來填補。 在這種情況下，政策委員會議長洪益杓表示：“目前急需對農業部門進行直接援助。國會目前正在討論進壹步提供援助的必要性，因此，目前不少地方可能需要增加資金。”這是在表決歷史上第三大規模超級補充預算案的當天，又暗示還可能“+a”。 通過此次國債的發行，截至年底，韓國的國家債務可能會增加到965.9萬億韓元。即使因新冠疫情長期化及政府的防疫措施而遭受經濟損失的人不可避免地要得到現金支援，也應控制在國家財政能夠承受的水平。據說，經濟副總理洪楠基起初說很難超過12萬億韓元，但後來受到黨領導層指責，他在確定接近20萬億韓元災難補助的黨政青會議上，沒有做出什麽特別的發言。也就是說，他在執政黨的壓力下再次後退了。他是不是忘記了應該管理國家庫房的經濟首長的職責？ 此次援助對象比第三次增加了200萬人。越是這樣，就越應該仔細思考是否會被浪費在毫不相幹的地方。有人指出，雖然在整體上沒有蒙受損失，但因為擁有壹兩處銷售減少的店鋪而受到支援的小工商業者仍然存在。雖然父母失業的大學生可以得到特別獎學金，失去工作崗位的打工生卻被排除在支援對象之外，這也讓人對標準的公正性產生疑問。如果18日補充預算案得以通過，將在4月7日補缺選舉之前開始發放災難補助。國會不應考慮到選票而想著無條件增加支援對象和規模，而應徹底檢查是否存在不必要不緊急的浪費因素。

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