獲美國兩大電影獎之壹的金球獎最佳外語片獎. March. 02, 2021 07:15. . 韓裔美國人李•以薩克•鄭(鄭李朔•43歲)導演的《米納裏/Minari》28日獲得了美國兩大電影獎之壹的“金球獎”的最佳外語片獎。繼去年奉俊昊導演的《寄生蟲》之後，韓國語電影連續兩年獲得美國主要電影獎。這是在世界大眾文化中心展示韓國語的內容力量的壯舉。 《米納裏》是美國第二代移民導演的自傳故事，講述了懷著美國夢定居在阿肯色鄉村的韓人移民家庭。去年獲得聖丹斯電影節評委會大獎後，直到金球獎之前為止，在全世界各大電影節和頒獎典禮上獲得了74冠王。特別是飾演外婆順子的演員尹汝貞獲得了26個最佳女配角獎，備受矚目。 壹半以上用韓語制作的電影在“帶字幕的(非英語圈)電影”中唯獨具有排他性的好萊塢很難得到認可。據說，剛開始擔心很難得到投資，所以想100%用英語制作，但考慮到很難反映韓國移民者的認同感混亂，改變了想法。電影中的人物在家裏使用韓國語，在室外使用英語，生動地表現出既不是韓國也不是美國，不屬於任何地方的樣子，俘獲了主流觀眾的心。 鄭導演在獲獎感言中表示：“《米納裏》講述了學習自己語言的家庭的故事。這種語言是我們的心靈語言(Language of Heart)。”這是對因《米納裏》的主要臺詞不是英語而未能入圍金球獎最佳影片獎候選名單，從而引發種族歧視爭議的委婉批評。下個月25日舉行的奧斯卡頒獎典禮上，沒有語言相關規定，因此可以期待最佳影片獎和最佳女配角獎。《寄生蟲》也趁著去年獲得金球獎的氣勢，作為外語片首次捧起了包括最高獎最佳影片獎在內的4座奧斯卡獎杯。 現在，韓國語在世界大眾文化界已經不是陌生的語言。男子組合BTS憑借韓語歌曲登上了Billboard排行榜的冠軍寶座，在語言障礙相對較低的Netflix等文化信息流通平臺上，包括電影《勝利號》在內的眾多韓語電影和電視劇正在展開積極宣傳。希望今後能給世界人民帶來感動的新穎而有創意的韓國語文化信息捷報頻傳。

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