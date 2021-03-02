發生悲劇的原因. March. 02, 2021 07:14. . 1919年3月1日在首爾發生的示威擴大到了全國。地方上有組織的示威也擴散到了全國各地。隨著示威的長期化，必然變得過激，並發生了沖突。 日本軍警開始向示威群眾開火。截至4月份的示威中發生的死傷人數並不準確。日本方面的統計數據顯示，約有400至600人死亡，900至1400人受傷。日本軍警和平民也有壹些犧牲者。 根據大韓民國臨時政府編撰的史料集，死亡人數為7500多名，受傷人數為15000多名。相比哪壹方更為正確，更確切的問題是哪壹方更接近真相。不能不承認，臨時政府的統計在喪失國家權力的情況下，調查方法上存在局限性。因此，有人認為實際上會更多。雖然日本的統計縮小了報告，但很難估算其縮小程度。假設臨時政府的統計結果是正確的或更多的，那麽這壹數字超過了局部地區戰犧牲者。在1982年英國和阿根廷展開的福克蘭島戰爭中，阿根廷軍隊分別有649人戰亡、1038人受傷，英軍分別有258人戰亡、444人受傷。即使根據日本方面的統計結果，也與阿根廷軍隊遭受的損失不相上下。 如果說這是類似於戰爭的受害，那麽對於韓國民眾來說，可以說是用赤手空拳、石頭和聲音戰鬥的戰爭。雖然令人既氣憤又難過又肅然，但不得不這樣反抗、發生悲劇的原因很簡單。 這是壹個參加過示威的女學生的親身經歷。她乘坐電車前往示威現場，途中被正在進行事前管制的日本警方逮捕，並被帶到鐘路警察署。警察問道：“妳希望獨立嗎？”“是的。“那麽將如何獨立呢？有軍隊或者軍艦嗎？有幫助妳們的友邦嗎？”

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