日本媒體：“文在寅強調韓日合作……但沒有具體提議”. March. 02, 2021 07:15. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本媒體通過快訊報道了文在寅總統的3.1節紀念詞，並評價說：“沒有提出征用問題和慰安婦問題的解決之策。” 日本廣播協會（NHK）電視臺1日報道說：“對於冷卻的兩國關系，文總統表示‘隨時準備與日本政府面對面進行對話’。但是，關於慰安婦問題和太平洋戰爭時期‘征用’問題，他沒有直接提及，只是重復此前壹直主張通過外交解決懸案的立場。” 共同社報道說，“雖然強調將分開處理歷史問題，推進同日本之間的合作，但沒有針對日本政府提出具體要求或新的建議”，並據此分析稱，“（慰安婦、征用等）事態的解決前景仍不明朗。”《日本經濟新聞》也評價說：“就征用、慰安婦等當前兩國關系問題，沒有提出具體的解決方案。” 日本最大的日報《讀賣新聞》分析稱：“（文總統）在1月新年記者會上就征用訴訟表示，‘（日本企業的資產）被強制執行變現，這對韓日關系來說不可取’，明確表明了希望通過外交途徑解決的意向。但在此次演講中他表示，‘韓國政府將站在受害者中心主義的立場上尋求解決方案’，強烈要求日本企業進行賠償。可能是為了照顧要求訴訟的原告壹方。” 日本媒體還關註了文在寅提及東京奧運會的部分。《讀賣新聞》報道說：“文在寅政府將改善南北關系視為首要課題。目前正在討論邀請各國首腦出席東京奧運會開幕式來討論朝鮮問題的方案，似乎在（為這壹方案）尋求贊同。”NHK電視臺表示：“就文總統而言，可能是考慮到以改善同朝鮮關系為契機舉行的東京奧運會和重視韓美日三國合作的美國拜登政府，希望得到日方的合作。” 時事通信社報道說：“文總統說，‘韓國的增長有利於日本的發展，日本的增長有利於韓國的發展’，提及了過去數十年間韓日之間的經濟合作關系。”

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