緬甸民眾：“絕不寬恕軍事政變”……不顧軍方流血鎮壓走上街頭. March. 02, 2021 07:15. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 在迎來軍事政變爆發壹個月的1日，緬甸反政府示威群眾繼續在全國各地舉行集會。壹天前，發生了軍警不分青紅皂白地開槍、導致至少18人死亡的“血腥周日”事件，但民眾並沒有屈服。“緬甸政治犯支援協會”表示，在過去壹個月裏，至少有30人在軍警的鎮壓下死亡，1132人被逮捕。 據路透社等媒體透露，示威者1日在最大城市仰光等主要城市，手持被軍方羈押的緬甸國務資政昂山素季的照片高呼“民主”行進。仰光的主要街道上貼著主導政變的國防軍總司令敏昂萊的照片和寫有“絕不寬恕”的印刷品。軍警動用水槍、軍用車輛等進行了強硬鎮壓。 當天，昂山素季出席了在首都內比都以視頻方式進行的法院審理。昂山素季涉嫌違反了《刑法》中禁止的“發表信息引起公布、不安或妨礙公共穩定”的規定。 鎮壓示威中的犧牲者們令人遺憾的事情也通過社會媒體陸續被公開。上個月28日在仰光被槍擊身亡的尼·尼·昂太寧在死亡前壹天在社交媒體上發表文章稱：“聯合國要想采取行動，還需要多少屍體？”據悉，壹天前在第二大城市曼德勒路上行走時被軍警槍擊身亡的女性獨自撫養著年幼的兒子。 美國白宮國家安全事務助理傑克·沙利文上個月28日發表聲明，向遇難者家屬表示了哀悼，並警告對軍方采取追加制裁。美國國務卿安東尼·布林肯也在推特上表示“緬甸軍警使用了令人厭惡的暴力”，並表示將追究對此次事件負有責任的人。聯合國緬甸人權特別報告官湯姆·安德魯斯敦促國際社會禁止緬甸進口武器，制裁軍政所有企業等。歐盟外交安保政策高級代表約瑟夫·博雷爾也表示，“歐盟將針對這種情況尋求應對手段”，預示將實施制裁。

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