孫興慜追加2次助攻…刷新個人單賽季最多攻擊點記錄. March. 02, 2021 07:15. by 金東昱 creating@donga.com. 孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)在三壹節當天展現了“K式慶祝動作”。 1日,孫興慜在英國倫敦的托特納姆熱刺體育場結束的2020~2021英格蘭足球超級聯賽(EPL)第26輪與伯恩利隊的主場比賽中首發出場,帶領球隊以4比0大勝對手。雖然當天他沒能進球,但幫助隊友加雷斯•貝爾攻入兩球。截止目前,孫興慜本賽季已助攻15次,加上18粒進球,共取得33個攻擊點,再次刷新了自己單賽季最多攻擊點記錄。截止到當天比賽,球隊已遭遇兩連敗,在6場英超比賽僅取得1勝5負,狀態低迷,隨著本場4比0大勝伯恩利,球隊以39分(11勝6平8負)排在第8位。 上半場第2分鐘,孫興慜在禁區左側妙傳幫助貝爾攻入壹球。與貝爾壹起展開慶祝動作時,用左手“V”,右手做“1”字,展現了字母“K”。賽後孫興慜表示,“K”是韓國(Korea)的K。這算是紀念三壹節的有意義的慶祝儀式。 賽後,孫興慜擊敗梅開二度的貝爾、哈裏•凱恩、盧卡斯•莫拉等人,當選“本場最佳球員(KOM•King Of the Match)”。本場最佳球員是指,每當比賽結束時,通過網上球迷投票選出兩隊中表現最佳的球員。在參加投票的2.3896萬人中,孫興慜以55.3%的壓倒性優勢排在第壹位。 足球統計網站“whoscored”賽後給孫興慜打了8.9分。繼得到9.6分的貝爾之後,排在全隊第二高。《天空體育》也繼貝爾(9分)之後,給孫興慜打了球隊第二高分8分。 另外,當天熱刺隊以4比0領先的下半場第12分鐘,孫興慜在熱刺隊本方陣營中拿球後準備帶球時,出現了伯恩利後衛用手捉住他身體的畫面。粉絲們對此分析稱,這是“伯恩利的心理陰影”。孫興慜在2019年12月與伯恩利隊的比賽中,憑借73米的長途奔襲進球獲得了2020年國際足聯(FIFA)普斯卡什獎。當天伯恩利後衛抓住孫興慜的位置與當時帶球出發的地點相似。

