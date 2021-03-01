從現高二年級起，選拔地方醫大和法學院地區人才將義務化. March. 01, 2021 07:12. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 從今年高中二年級學生進入大學的2023學年開始，地方上的醫科大學和法學專門研究生院（法學院）的地區人才選拔將被義務化。另外，從小學6年級學生上大學的2028學年開始，只有畢業於非首都圈的中學和高中，才能申報地區人才的選拔。 教育部28日公布了包括上述內容的《第二次地方大學及地區均衡人才培養基本計劃》。據此，從明年進行的大學入學擇優錄取開始，地方大學中的醫科大學、韓醫大、牙科大學、藥科大學、護士大學必須選拔壹定比率以上的地區人才。法學院和醫學、牙醫、韓醫學專門研究生院也將適用同樣的規定。這樣壹來，首爾等首都地區初中畢業生進入地方自主型私立高中後，申報周邊大學的地區人才錄取將受到限制。 到目前為止，這些大學及專門研究生院的地區人才選拔是勸告事項。在各大學圈內的高中出身者中選拔30%（江原道、濟州道為15%）。雖然是勸告事項，但部分地方大學自行實施了選拔地區人才的招考。根據此次義務化方針調整的選拔比率將通過今後的總統令來決定。 從2028學年開始，承認地區人才的條件也將得到加強。從這個時候開始，只有從非首都圈中學畢業，並在大學所在地圈內的高中畢業，才能被認可為地區人才。住址也要與就讀的初中和高中壹致。教育現場還有人認為：“雖然其出發點是報考因低生育而面臨困難的地方大學和地區均衡發展，但實效性不會很大。” 政府還決定，對於情況困難到連財政支援都得不到的大學，將推進縮減定員等結構改革。特別是為了誘導處於邊緣狀況的地方大學退出，計劃在今年內運營所謂的“清算專門機構”。教育部相關人士解釋說：“拖欠工資等所謂‘邊緣大學’預計將達到全體的5%至9%。”

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