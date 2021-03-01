“汽車半導體大亂”，現代汽車蔚山工廠也“減少加班”. March. 01, 2021 07:12. by 邊宗國記者 bjk@donga.com. 現代汽車和起亞大幅減少了3月份的周末、休息日特勤（加班）。因為汽車用半導體供應不足，實際上已著手調整生產量。有人擔心，安裝現代汽車電動汽車專用平臺E-GMP的第壹輛汽車“艾尼氪（IONIQ）5”的生產也可能出現差池。 據汽車業界28日透露，現代汽車蔚山工廠最近通過銷售生產會議決定，決定3月1日不安排特勤，而且減少相當部分的3月周末特勤。特勤是指為了配合人氣車型的供求情況，在周末和休息日也上班從事生產。雖然大型運動型多功能車（SUV）“帕裏斯帝（Palisade）”和“勞恩斯（Genesis）”等主力車型幾乎都持續進行了特勤，但最近因汽車半導體供應不足導致的生產量調整，減少了特勤。 蔚山第二工廠（GV70和GV80）和第三工廠（Avente、Venue）、第五工廠（G90、G80、G70、Nexo、途順）的部分生產線，3月份幹脆就沒有安排特勤，或以周為單位觀察半導體的供應狀況後再作決定。以前制定特勤日程，都是以月為單位。 生產“帕裏斯帝”的第四工廠的第壹生產線在6日和13日安排特勤，生產“Porter”等產品的第四工廠第二生產線根本沒有安排特勤。起亞的光州工廠第三工廠（生產面包車）3月份也不實行特勤。起亞華城工廠也向工人發出公告稱：“由於用於主力車型索蘭托和尼羅的半導體零部件供應問題，部分生產線無法安排3月特勤。” 壹名汽車企業相關人士表示：“特勤通常以壹個月為單位制定日程，以周為單位制定日程意味著半導體供應狀況十分嚴重。韓國通用汽車公司上個月調整特勤安排，幾周後便實施了富平第二工廠減產等措施。現代·起亞汽車也不能只通過減少加班來解決問題。” 業內人士擔心，如果半導體短缺事態持續下去，現代汽車未來的電動汽車“艾尼氪5”的量產可能也會出現差池。“艾尼氪5”在韓國國內預售簽約第壹天就銷售了2.37萬輛，在歐洲的預售簽約第壹天銷售了3000輛，人氣非常旺。“艾尼氪5”將於4月首次交付給顧客。但是，如果汽車半導體供應持續不足，向顧客交貨時間可能會被推遲。2019年上市的人氣車型“帕裏斯蒂”即使在生產沒有出現問題，從合同到交貨也花費了6個月的時間。汽車業界的壹名相關人士表示：“與內燃機工廠生產的汽車相比，電動汽車需要安裝數十、數百個半導體。如果供應問題持續，‘艾尼氪5’的生產也只能被推遲。” 以臺灣臺積電（TSMC）為首的代工半導體企業在新冠疫情以來，隨著智能手機、個人電腦、電視機等需求的增加，集中生產了用於IT產品的半導體。利潤較少的汽車半導體的生產被推遲，從去年底開始，汽車半導體的供應開始變得不穩定。歐洲和日本企業因找不到半導體而停產。 現代·起亞汽車今年第壹季度（1月至3月）確保了可以使用的數量較大的汽車半導體，因此壹直以將精力集中在需求較大的車種上的方式來調節供求，但最終還是避免不了供不應求的事態。現代汽車俄羅斯生產法人（HMMR）已經在討論推遲小型SUV“Creta”量產日程的方案。在海外，豐田、大眾、斯特蘭蒂斯、福特、雷諾、斯巴魯、日產、本田、馬自達等主要全球整車企業的生產也出現了差池。據悉，美國特斯拉也在最近兩周中斷了轎車“模型3”的生產。

한국어