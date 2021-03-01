趙成珍，世界上最受歡迎的鋼琴家. March. 01, 2021 07:12. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 鋼琴家趙成珍被在線古典音樂網站《udiscovermusic.com》評選為最近最具人氣的音樂家第4位。趙成珍在鋼琴家中排名第壹。韓國作曲家兼鋼琴家李路馬排名第25位。 唱片集團環球唱片公司的網絡銷售及宣傳網站“Udiscover Music”最近公布了去年11月以後通過全世界1萬名以上音樂迷參與的投票選出的人氣音樂家前25人名單。排在第壹位的是小提琴手大衛•加雷特、第二位是男高音安德烈•波切利、第三位是小提琴手兼指揮家安德烈•裏歐。排在前三位的三人是古典音樂和跨界音樂領域的藝術家，因此趙成珍在“純碎”古典音樂演奏家中排名最高。排在第5位的是小提琴手尼古拉•貝內德蒂。 對於趙成珍，Udiscover Music介紹稱“趙成珍是壹位擁有非凡才能的音樂家，自2015年肖邦國際鋼琴比賽奪冠後，壹直受到全世界的關註”；在介紹李路馬時則表示，“作為現代超級明星，他在YouTube上的點擊量超過了4億次。”趙成珍在今年1月27日莫紮特265歲生日當天，曾負責莫紮特未發表的歌曲《阿萊格羅D大調》的世界首演演奏，在全世界引起了巨大的話題。 對於成為人氣第壹的加雷特，Udiscover Music介紹說：“從4歲開始演奏，從13歲開始與唱片公司簽約，2年後推出了帕格尼尼•卡普裏斯24首全曲專輯，是世界上唱片銷量最高的藝人之壹。” 入選名單的藝術家中，鋼琴家方面有瑪爾塔•阿格利奇(第6位)、王羽佳(第16位)、阿爾弗雷德•布蘭德爾(第18位)、郎朗(第19位)、丹尼爾•特裏波諾夫(第20位)等。指揮家和鋼琴家兩邊活動的丹尼爾•巴倫博伊姆也排在了第14位。指揮家西蒙•拉特爾(第7位)、作曲家約翰•威廉姆斯(第9位)、大提琴演奏家馬友友(第11位)在各個領域都名列前茅。在韓國並不為人所知的女中音歌唱家凱瑟琳•詹金斯(第7位)也榜上有名。

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