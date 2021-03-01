只看外表不知道的牛蒡的魅力. March. 01, 2021 07:12. . 我最近幾年感興趣和正在吃的蔬菜是牛蒡。不僅是西方人，這種蔬菜不是誰都容易吃的。看起來像是沾滿泥土的木塊，十分堅硬很難想象怎麽下咽，但是原產於歐亞的牛蒡屬於薊科。牛蒡綻放的美麗的紫色花朵是蘇格蘭菊花。15世紀，依靠阿拉伯人發展成像花壹樣生長的菜薊和吃粗莖的武倫柱，在王室開始食用，並擴散到整個歐洲。這些植物都開類似的薊花。 野生種群長期生長在澳大利亞、歐洲和美國大陸。滿是薊的田地給蜜蜂提供花粉，人們得到蜂蜜、花和水果。人們不喜歡的原因似乎是因為芒刺和種子。但是，在任何地方都能茁壯生長的特性造就了“Velcro”這壹別名。 在日本，牛蒡是禦節料理中使用的材料之壹。禦節料理是迎接新年的便當，這裏使用的材料都蘊含著新年的意義。這壹分量可以供全家人吃上三四天，祝願他們生活富足幸福。壹到中秋節，牛蒡還會被放入用祭品制作的便當中。壹提到鬼，只要想象就害怕的孩子，腦海中就會浮現因死去的祖先們先吃我們再吃剩下的食物的話而沒能吃盒飯的記憶。 使用牛蒡作為食物的國家和地區只有日本、韓國、中國臺灣。最近，美國壹些料理博主指著牛蒡說：“像樹壹樣苦。就像嚼土的味道”。野生牛蒡也許就是那樣，但品嘗今天栽培的牛蒡的話，能感受到柔和、略微甜美、略微苦澀、略微泥土的味道。 屬於亞洲10大餐廳之壹的日本大廚成澤由浩的代表料理的名字是“泥湯”。這是在100年的有機土壤中加入牛蒡煮熟，沒有添加包括鹽在內的任何材料的自然本身的味道。從材料中散發出來的甜味和鹹味與微生物融合在壹起的味道。科學家們證明了安全性。他相信最好的蔬菜只能在那種完美的土壤裏生長。 在中國，10~13世紀宋朝時期壹直將牛蒡作為食物使用，之後因為中草藥學的原因被更多地使用。最近在西方受到關註的理由也是受肥胖和成人病困擾的人口增加。熱量低，纖維質多，對治療便秘很有效果。表面的褐色是調節血壓的多酚成分，不僅能促進血液循環，還能起到調節血糖值的凈化劑作用。最好用絲瓜瓤等洗漱用品快速清洗，不要浸泡在水裏。 我親自晾幹，再切碎，做成牛蒡茶，切碎，放入冰箱裏，再做壹小把牛蒡雜糧飯吃。徹底相信“我吃的東西會造就我”這句話而生活，感謝沒有病痛，過著健康的日子。

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