美國紐約州州長科莫又陷“Me Too”爭議. March. 01, 2021 07:13. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 曾被譽為“新冠英雄”的美國紐約州州長安德魯·科莫（64歲，照片）因故意隱瞞減少新冠病亡者人數而引發爭議後，此次又卷入了對助理人員進行性騷擾的醜聞。 曾任科莫州長健康政策顧問的夏洛特·貝內特（25歲）2月27日在接受《紐約時報》采訪時揭露了科莫曾向自己提出與性生活有關的不正當問題。這是第二次有人聲稱科莫對女助理實施性騷擾。 《紐約時報》報道說，科莫詢問貝內特是否只和壹個人發生過關系，是否和壹個年齡大的男性發生過性關系等。貝內特說，去年6月，科莫在州長辦公室說，“我對與20多歲女性的關系上持開放態度”，並問她如何看待愛情關系中的年齡差距。貝內特去年11月離開了州長辦公室。 此前，曾擔任科莫州長經濟政策顧問的林賽·鮑倫（36歲）2月25日在自己的社交媒體上爆料稱，從2016年起就遭到了科莫的猥褻。鮑倫說，科莫碰了她的腰和腿，還在她不情願的情況下親吻了她。 科莫全盤否認了兩起性騷擾的指控。他對《紐約時報》解釋說：“對貝內特來說，他相信自己就像壹個導師，沒有想過任何不合適的行為。”對於鮑倫的爆料，他否認說“純屬謊言”，但民主黨內部有人主張說，應該調查真相。 由於接二連三的醜聞，被人們認為是民主黨下屆總統候選人的科莫的政治生涯亮起了紅燈。去年上半年，當新冠疫情在美國紐約擴散時，他幾乎每天都舉行記者會，毫無保留地講述紐約的情況，從而獲得了很高的人氣。此後，繼縮小並隱瞞紐約州療養設施內新冠病亡者人數的疑惑後，助理們又爆料性醜聞，其政治生命面臨嚴重危機。

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