大谷翔平投出時速161公裏的高速球. March. 01, 2021 07:13. by 黃奎引 kini@donga.com. 宣布再次挑戰投打兼營的“二刀流”大谷翔平(27歲•洛杉磯天使隊•照片)在距離MLB新賽季開幕還有壹個月的情況下，投出了時速達100英裏(約161公裏)的超速快球。 28日，大谷翔平在美國亞利桑那州坦佩的迪亞布洛(Diablo)體育場舉行的春季訓練中進行了現場投球。現場投球是指，把擊球手放在擊球位上，假設特定情況進行投球練習。大谷翔平當天面對5名擊球手投了35個球。日本《日刊體育》報道說：“沒有讓對方擊出壹個安打。” 大谷翔平自日本職業棒球聯賽火腿戰士隊時期開始兼任擊球手和投手，在美國職業棒球大聯盟出道第壹年的2018年，作為擊球手取得了擊球率0.285、22個本壘打、61打點的成績，同時作為投手出場10場比賽，取得了4勝2負、平均責任失分3.31的成績，獲得了美國聯盟新人獎。但在當年10月他接受了肘部手術，在2019年壹次也沒有站上投手踏板。 去年，他在賽季初期作為投手參加了2場比賽，但因胳膊肘疼痛再次復發，此後只進入了擊球位。去年他在正式比賽中創下的最高時速為97英裏(約156公裏)。但今年在距離開幕還有壹個月的情況下，他已經在速度上創造了時速100英裏的紀錄，超過去年最高投球時速。

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