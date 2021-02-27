剛邁出第壹步的疫苗接種，要達到集體免疫還需越過千山萬水. February. 27, 2021 07:24. . 昨天，韓國終於開始新冠疫苗接種。以全國213個療養設施的5266名未滿65歲的入住者和從業人員為對象，開始同時接種英國阿斯利康疫苗。至此，韓國成為世界上第100個接種疫苗的國家。這比第壹個接種疫苗的英國晚了80天。 昨天抵達仁川機場並送到全國5個預防接種中心的美國輝瑞疫苗也將從今天開始對治療新冠患者醫院的5萬多名醫療人員進行接種。這是通過國際疫苗共享計劃“COVAX”確保的疫苗。下個月8日，上級綜合醫院等高危醫療機關的35.4萬多名工作人員，同月22日起，7.8萬多名第壹批新冠應對人員將接種阿斯利康疫苗。計劃從7月開始，健康的成年人也接種疫苗，到11月為止，實現集體免疫。 雖然好不容易邁出了疫苗接種的第壹步，但問題是4月以後。因為國內疫苗供應日程不確定，所以接種計劃可能會發生動搖。65歲以上老齡層的疫苗接種被推遲到第二季度，也令人不能放心。以老齡人群為對象，接種效果沒有得到充分證明的阿斯利康疫苗的計劃，可以說是走錯了第壹步。如果效果不太理想，只能全面重新討論接種計劃。在全球性疫苗緊缺的情況下，政府應該拼上性命來確保疫苗。 已接種疫苗的療養設施工作人員據說感到很放心。但即使接種新冠疫苗，也不是會100%產生抗體。接種後的本人即使不被感染，也有傳播給他人的危險。對不斷增加的變異病毒的功效也不明確。這就是不能因為疫苗接種就放松防疫意識的原因。最終，每位國民積極參與接種，保持社交距離和徹底進行衛生管理，是最有效的防疫對策。應該以歷史性的開始接種為契機，再壹次鼓足幹勁。只有通過不出差遲的接種和防疫獲得集體免疫，才能終止新冠疫情，恢復日常生活。

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