5.85萬人份輝瑞疫苗到達韓國…從27日開始專門醫院從業人員接種疫苗. February. 27, 2021 07:27. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 給新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)專門醫院從業人員接種的輝瑞疫苗26日通過航班進入國內。食品醫藥品安全廳咨詢機構表示， 16歲以上青少年也可以使用註射輝瑞疫苗。 26日，據防疫當局透露，當天上午11點58分，從荷蘭裝載輝瑞疫苗起飛的大韓航空定期貨機A333航班降落在仁川國際機場。此次抵達的疫苗數量是韓國政府通過國際疫苗共享項目“新冠肺炎疫苗實施計劃(COVAX Facility)”確保的疫苗中的首批物量5.85萬人份。輝瑞疫苗在使用之前必須保持在零下70度的冷凍狀態，必須進行超低溫流通•保管，因此相關疫苗是在溫度調節集裝箱內裝載的狀態下運抵韓國的。 當天抵達的疫苗立即被轉移至5輛疫苗運輸車輛。相關車輛分別運往國立中央醫療院、梁山釜山大學醫院、光州朝鮮大學醫院、啟明大學大邱東山醫院、順天鄉大學天安醫院等中央•據點預防接種中心。該物量將從27日起在首爾開始接種。 食品醫藥品安全廳的法定咨詢機構—中央藥師審議委員會當天表示，可以允許使用輝瑞疫苗。對於備受關註的青少年是否接種疫苗，委員會判斷“16歲以上青少年的免疫反應與成人沒有區別，可以利用成人的臨床試驗資料”。據此，高中生也可以接種疫苗，這可能會反映在防疫當局今後的疫苗接種計劃中。

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