美國法院要求朝鮮“就扣押‘普韋布洛號”賠償23億美元”. February. 27, 2021 07:25. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美國華盛頓聯邦法院當地時間24日判決朝鮮向其1968年扣留的美國海軍情報收集艦“普韋布洛”號的船員和170名家屬賠償23億美元（約合2.58萬億韓元）。這是朝鮮所涉相關賠償額中規模最大的壹次。之前的最高金額是在被朝鮮扣留後釋放於2017年死亡的美國大學生奧托·威姆比爾事件的5.0113億美元。 據“美國之音”電臺等報道，聯邦法院認定49名船員每人可獲得1310萬至2380萬美元等共計7.7603億美元的賠償，90名家屬可獲得2.00億美元的賠償，31名遺屬可獲得1.7921億美元的賠償。但是，朝鮮承認此次判決並支付賠償的可能性微乎其微。 “普韋布洛”號於1968年1月在朝鮮半島東部海域執行任務時被朝鮮海軍艦艇扣押。同年12月，美國簽署侵犯朝鮮領海的道歉書後，朝鮮才釋放了82名船員和1具遺骸。船員們回國後表示“受到了拷問和嚴刑拷打”，並於2018年提起了此次訴訟。

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