拜登的首次軍事行動，空襲敘利亞親伊朗民兵. February. 27, 2021 07:27. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、開羅=常駐記者 林賢碩 lightee@donga.com,lhs@donga.com. 當地時間25日，美國對敘利亞地區進行了空襲。這是拜登政府上臺後首次采取軍事行動，也是對伊拉克內美軍基地遭到火箭炮攻擊進行報復的行為。美國國防部當天發表聲明稱，美軍空襲了敘利亞內的親伊朗民兵的設施。美國國防部發言人約翰·科比表示：“此次空襲是為了應對最近對伊拉克內的針對美國及聯軍要員的攻擊而批準的。在與同盟夥伴進行協商等外交措施的同時，按比例進行了軍事應對。”他表示：“此次作戰發出了‘為保護美國和同盟人士將采取行動’的堅決訊息。” 據美國國防部透露，由於此次空襲，什葉派民兵“真主旅”等親伊朗民兵使用的敘利亞、伊拉克邊境地區的建築物遭到了破壞。敘利亞人權觀測組織當天表示：“至少有17名親伊朗系民兵勢力死亡。由於傷者較多，死亡人數有可能進壹步增加。”遭空襲的民兵被認為是15日用火箭炮攻擊位於伊拉克埃爾比勒的美軍基地事件的幕後主使。在此次攻擊中，與美軍進行交易的1名承包企業負責人死亡，包括1名美軍在內共有9人受傷。

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