炸醬面原本是壹道高級料理. February. 27, 2021 07:27. by 金相雲 sukim@donga.com. “壬午軍亂和炸醬面”或“朴正熙和炸醬面”。雖然是看起來與炸醬面沒什麽關聯的歷史事件和人物，但實際上並非如此。1882年，因朝鮮的舊式軍隊引發的壬午軍亂被迫轉為守勢的明成皇後勢力，為對抗重新掌權的興宣大院君，主動拉攏中國清朝。 進入仁川濟物浦的袁世凱的清軍逮捕大院君後，強迫其簽訂條約，將朝鮮變成“屬邦”。當時為了侵占經濟利益，清朝把商人和勞動者大舉送往朝鮮，他們帶來的中國食品“(中式)炸醬面”可以說是炸醬面的原型。與韓半島相鄰的中國山東省的炸醬面是可以用面條拌春醬簡單吃到的廉價食品。 這本書將韓國的代表性平民飲食炸醬面、紫菜包飯、炸豬排、咖喱等淵源與近現代史結合起來，非常有趣。這些菜的共同點是日本帝國主義強占時期從國外輸入，快速實現韓國本土化的“近代化”的產物。作者像發表多部小說的作家壹樣，以突出日本帝國主義強占時期朝鮮人記者角色的故事開始各章節。接著通過歷史資料說明了這裏登場的食物等主要素材。 現在是時候表明朴正熙和炸醬面的關系了。日本帝國主義強占時期被稱為“中華料理店”的中國餐館是舉行重要活動的高級飯店。中國華僑以多人集資共同投資的方式開了壹家大型料理店。但是朴正熙政權在1962年針對擁有巨額現金的華僑實施了貨幣改革措施。接著，禁止外國人擁有土地後，受到經濟打擊的大多數華僑移居到美國或臺灣。由此，高級中華料理店逐漸縮小為小規模的中餐館。這就是被稱為高級料理的炸醬面等中國料理蛻變成平民料理的契機。作者寫道，“炸醬面如實反映了飲食的歷史與政治權力緊密相連的事實。”

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