高真榮在LPGA新賽季個人首場比賽上首輪過後位居第四. February. 27, 2021 07:28. by 金正勛記者 hun@donga.com. 女子高爾夫世界排名第1位的高真榮(26歲)在本賽季自己的首場比賽上，以並列第4位的成績結束了首輪比賽。 26日，高真榮在美國佛羅裏達州奧蘭多的諾娜湖高爾夫鄉村俱樂部(72桿)舉行的美國女子職業高爾夫(PGA)巡回賽蓋因裏奇錦標賽第1輪比賽上，抓下5支小鳥球，吞下1個柏忌，打出了低於標準桿4桿共68桿的成績。與單獨領先的高寶璟(24歲)相差3桿。LPGA巡回賽雖然在1月份開幕，但高真榮壹直留在國內進行訓練，從新賽季第二場比賽—本次比賽開始，正式投入了本賽季巡回賽。 當天的聚光燈集中在了2008年退役後13年來首次以選手身份參加大賽的安妮卡•索倫斯坦(51歲)。在丈夫擔任球童的情況下，她抓下1支小鳥球，吞下1個柏忌、1個三柏忌，打出了高於標準桿3桿的75桿，與朴城炫(28歲)、崔蘿蓮(33歲)等壹起排在並列第77位。在LPGA巡回賽上共取得72個冠軍的索倫斯坦在5號洞(4桿)宣布“死球”，再加上3個推桿，吞下了三柏忌(高出標準桿3桿)，令人遺憾。首輪比賽她的平均發球飛行距離為240碼，上球道率64%，上果嶺率66.7%。索倫斯坦表示：“重新打開熄滅很久的開關並不容易。雖然缺乏敏銳性，但為了晉級，我會爭取在第2輪打出低於標準桿的成績。”世界排名第2位的金世煐以平標準桿的成績排在了並列第41位。

한국어