韓朝共同舉辦2032年奧運會已成泡影？. February. 26, 2021 07:17. by 權五赫記者、李元洪體育記者 hyuk@donga.com、bluesky@donga.com. 當地時間24日，國際奧林匹克委員會將澳大利亞布裏斯班選為申辦2032年夏季奧運會的優先協商城市。由此，有觀察人士認為，韓國政府推進的2032年韓朝共同舉辦奧運會的計劃實際上已經化為泡影。 國際奧委會主席托馬斯·巴赫當天在視頻記者會上表示：“執委會壹致批準了未來申辦委員會（選定布裏斯班）的建議。”布裏斯班在舉辦奧運會的協商中具有獨占的地位。鑒於國際奧委會的未來申辦委員會經過與相關城市的長期協調，向執委會推薦“優先協商城市”，因此舉行計劃幾乎不可能泡湯。布裏斯班奧運會設施的80%以上可以通過對現有設施的再利用來解決，過去多次申辦國際大賽的經驗等獲得了較高的分數。 表明申辦意向的韓國與朝鮮落在後面的原因是舉辦前景不確定。鑒於各國對申辦奧運會的熱情不如過去，因此，只要有合適的舉辦城市，國際奧委會就會提前確定。 2018年9月在平壤舉行的南北首腦會晤上，韓國總統文在寅和朝鮮國務委員會委員長金正恩就南北共同申辦2032年奧運會達成了壹致。但是，隨著2019年2月在越南河內舉行的朝美首腦會談沒有達成協議，南北間有關奧運會的協商宣告中斷。盡管如此，韓國政府去年1月在國務會議上表決了南北共同舉辦奧運會的計劃，壹直固守了共同申辦的立場，但此次國際奧委會做出了決定。 韓國統壹部壹名官員25日表示：“我認為，澳大利亞被指定為優先協商地，對於在首爾和平壤舉行‘首爾-平壤共同奧運會’不是好事。但舉辦地還沒有確定，因此將繼續關註國際奧委會的協商過程，將為履行南北之間的協議精神采取必要的努力和措施，直到最後壹刻。”

한국어