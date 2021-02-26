孫興慜的甜蜜休息時間，托特納姆熱刺隊4比0大勝對手. February. 26, 2021 07:17. by 金東昱 creating@donga.com. 孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)時隔許久終於得到了甜蜜的休息時間。 25日，托特納姆熱刺隊在英國倫敦的托特納姆熱刺體育場舉行的歐洲足球聯盟(UEFA)歐洲聯賽32強賽次回合主場比賽中，以4比0完勝沃爾夫斯貝格(奧地利)。19日，在首回合客場比賽中以4比1獲勝的托特納姆熱刺隊以兩回合總比分8比1晉級16強。 托特納姆熱刺隊的16強對手將在26日的對陣抽簽中確定。16強首回合、次回合比賽將分別於3月12日和3月18日舉行。 當天，托特納姆熱刺隊讓孫興慜和哈裏•凱恩等主力球員坐在了替補席上。這是孫興慜繼上月11日在英格蘭足總杯與馬林FC隊的比賽(5-0勝)後，時隔45天再次獲得輪休。 孫興慜在2月份消化了緊湊的日程，在體力上表現出了疲憊的樣子。從1日與布萊頓隊的英格蘭足球超級聯賽(EPL)客場比賽(0-1•負)開始，到21日與西漢姆聯隊的比賽，他共參加了7場比賽。也就是說，他每3天參加壹場比賽。在7場比賽中，孫興慜上場時間為615分鐘，是隊內除守門員(7場•660分鐘)以外上場時間最長的球員。在21日的比賽中，他明顯顯露出疲憊的樣子，令球迷們感到惋惜。 當天，托特納姆熱刺隊的德利•阿裏在上半場第10分鐘接到隊友的右側傳中球後，利用倒鉤射門率先破門。本場比賽阿裏攻入1球，奉獻2次助攻，卡洛斯•維尼修斯攻入2球，加雷斯•貝爾也攻入1球。

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