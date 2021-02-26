臉書：“3年內將在利用新聞資訊上投資1萬億韓元”. February. 26, 2021 07:16. by 兪載東 jarrett@donga.com. 臉書表示，在未來3年內，為了確保新聞內容的使用權，將至少投資10億美元（約合11000億韓元）。 臉書全球業務副總經理尼克·克萊格當地時間24日在公司博客上發表文章稱：“臉書有意與新聞發行人進行合作。我們認識到，高質量的新聞將成為啟動開放社會的中心。” 臉書從2018年起向《衛報》和《金融時報》等支付6億美元，今後將額外追加投資。此前，谷歌也曾表示，為確保新聞內容的使用權，3年內將支出10億美元以上。 25日，澳大利亞議會通過壹項新法案，要求科技企業向媒體支付新聞內容費用。澳大利亞財政部長喬西·弗萊登伯格在聲明中表示：“將通過該法使媒體企業生產的內容得到公平的代價。” 臉書最近因反對該法案，在澳大利亞悉數中斷了新聞相關的服務，但此後隨著風波的擴大，與澳大利亞政府就支付文化信息使用費達成協議，並決定恢復新聞服務。在此過程中，澳大利亞政府修改法案，使臉書和谷歌等科技企業在與媒體進行使用費談判時更具自律性。 隨著澳大利亞通過向技術企業征收新聞使用費的法案，北美、歐洲等其他國家也有可能出臺類似法案。加拿大已經宣布將制定類似澳大利亞的法案。彭博社報道說：“今後臉書和谷歌等將在全球面臨類似（與澳大利亞相同）的限制法案。”

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