作為三壹運動歷史展示館重生的“Dilkusha”. February. 26, 2021 07:18. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 日本帝國主義強占時期美國《美聯社》記者、最早向海外宣傳《三壹運動臨時獨立宣言》的艾伯特•泰勒曾生活過的家“Dilkusha”將向市民開放。 首爾市25日表示，經過原型復原工作，在三壹節當天將向市民們開放裝飾成歷史展示館的Dilkusha。1942年泰勒被日本帝國主義強制驅逐出境後，該房子已經擱置了約80年時間。 Dilkusha是1923年他在韓國居住時，在鐘路區杏村洞建立的西式房屋。該建築由地下1層至地上2層的紅磚建造。Dilkusha是梵語“快樂的心靈宮殿”的意思，是泰勒的妻子瑪麗•泰勒起的名字。 泰勒於1896年進入朝鮮，曾任平安道雲山金礦監督官，在忠清道經營稷山金礦，是礦山企業家，另外，他還作為美聯社臨時特派員活動過。他向海外報道三壹運動和提巖裏屠殺事件，為向國際社會宣傳日本帝國主義的暴行做出了貢獻。特別是1919年他在妻子分娩時發現了隱藏在塞弗倫斯醫院床上的《三壹運動獨立宣言》復印件，並向全世界宣告了這壹消息。 1942年，根據朝鮮總督府的外國人驅逐令，泰勒夫婦離開韓國後，Dilkusha被長期擱置。首爾市為了修復Dilkusha的原型，從2017年開始進行考證研究，2018年著手復原工程，去年12月完成了工程。 首爾市將於26日下午4時在Dilkusha前院舉行Dilkusha展示館開館儀式。艾伯特•泰勒的孫女珍妮弗•泰勒將壹同出席活動。展館每周二至周日從上午9時至下午6時運營，入場費免費。 首爾市代理市長徐正協強調說，“三壹節當天將向市民開放Dilkusha展示館，可以將其作為歷史教育平臺有價值地進行利用”，“通過抗日運動相關遺址，銘記為獨立而獻身的所有人，繼承其精神。”

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