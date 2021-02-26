選舉在即，文在寅率領黨政要人訪問加德島. February. 26, 2021 07:17. . 文在寅總統昨天訪問了舉行構建東南地區“Mega City”報告大會的釜山。文在寅總統訪問了該計劃的核心加德島新機場候選地，並聽取了相關報告。文在寅總統說：“新機場建成後，天路、海路和陸路將於此會合，成為世界性的物流中心。”共同民主黨代表李洛淵、行政安全部長全海澈、慶尚南道知事金慶洙、經濟副總理洪楠基等執政黨、政府、青瓦臺核心人士參加了當天的活動。“國民力量”黨譴責說：“總統露骨地介入選舉，目的是在4·7釜山市長補缺選舉中幫助執政黨。” 如果是其他時間還不好說，但在眼下時節，文在寅總統訪問加德島並不合適。執政黨在總統訪問的前壹天發表了包括提前建設加德島新機場在內的“釜山地區五大核心公約”。在今天舉行的全體會議上，又表示將將強行處理包含可以免除預備可行性調查的特例條款的新機場特別法。結果，文在寅總統訪問加德島相當於保證了政府層面的全方位支援。這自然會招致介入只剩下40天的釜山市長選舉的爭議。 《公職選舉法》規定，在選舉臨近之際，嚴禁公務員做出影響選舉的行為。總統在作為共同民主黨人之前，首先是理應遵守政治中立義務的政府首腦。憲法法院也就選舉活動強調，如果總統的政治活動自由和選舉中立義務發生沖突，應強調中立義務。因此，如果是朝野發生激烈沖突的敏感時期，就應特別留意總統的壹舉壹動。 在處理加德島特別法前夕，國土交通部把加德島新機場的建設費用推算為28.6萬億韓元，遠遠超過了釜山市預測的7萬億韓元。這是在指出，可以想見，加德島新機場事業費的增加將引起事業規模的縮小等爭議。企劃財政部和法務部也提出了違法性和平衡性問題。這是在推進諸如加德島新機場之類的大規模國策事業時，各部門對經濟性、環境影響評價、國土發展前景等進行了細致的研究後得出的結論。既然同為政府部門提出了這樣的問題，就應該首先徹底檢查可行性、尋求對策，這才是正確的態度。然而，如果執政黨、政府、青瓦臺發出“不要介意，強行推進”的信號，就難免受到“被補選選票蒙住眼睛，回避合理的國政運營”的指責。

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