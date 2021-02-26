公共設施的電動汽車充電機所有人都可以使用. February. 26, 2021 07:18. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 今後，安裝在區廳等公共設施的電動汽車充電機將向普通市民開放。將電動汽車充電設施限制在停車場面積20%的規定也將被廢除。這是為了增加電動汽車充電設施和環保汽車的普及。 經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基25日在韓國進出口銀行召開“革新增長BIG3推進會議”，並發表了包含上述內容的《為普及環保車的核心規制革除方案》。 政府決定首先義務性地向普通市民開放公共設施停車場的電動汽車充電機。今後電動車使用者可以到公共設施充電。另外，停車場內電動汽車充電設施安裝面積限制在總面積的20%以內的規定也將消失。也就是說，可以在停車場內的所有停車區域內安裝電動汽車充電機。 此外，還將制定允許在電動汽車充電區域最多停車12小時的方案。因為用戶沒有空的充電區域，所以正經歷無法給電動車充電的不便。此外，須具備內燃車維修裝備才能安裝汽車維修設施的規定也將得到改善。這是為了引導設立電動汽車專門維修站。洪副總理表示：“在電動汽車市場上，國家之間的競爭日趨激烈，因此政府也將盡全力打破限制，消除障礙。”

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