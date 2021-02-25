三星電視機全世界占有率31.9%，“創歷史新高”. February. 25, 2021 07:30. by 洪錫鎬記者 will@donga.com. 三星電子連續15年位居世界電視機市場首位。據統計，LG電子位居第二，去年全球電視機銷售額的壹半左右來自三星電子和LG電子兩家公司。 據市場調查企業OMDIA24日統計，去年三星電子以金額為準在全球電視機市場上的占有率達到31.9%。這是歷史最高占有率。 三星電子2006年憑借使用紅酒杯形象和紅色調的“波爾多電視機”占據全球市場占有率第壹（14.6%）後，從未失去過第壹的位置。三星電子2009年推出LED（發光二極管）電視機，2011年推出智能電視機，壹直主導電視機市場。 三星電子特別是以2017年推出的QLED（量子點發光二極管）電視機的增長勢頭為基礎，到2019年市場占有率首次超過30%，去年進壹步拉大了差距。2017年售出80萬臺的QLED電視機繼2019年售出532萬臺之後，去年售出了779萬臺，占全體銷售額的35.5%。特別是在75英寸以上的電視機市場上，三星電子占有率達到47.0%等，在超大型市場上的差距進壹步拉大。 三星電子計劃今年利用適用迷妳LED的“新QLED電視”和利用自發光性顯示屏的“微型LED電視機”擴大占有率。 以金額為準，LG電子在全球電視機市場上的占有率為16.5%，居第二位，去年OLED（有機發光二極管）電視機銷售首次超過200萬臺；去年銷售204.7萬多臺OLED電視，比2019年增加了23.8%。特別是去年第四季度（10月∼12月）銷售86.4萬臺左右，創下了季度最高銷售業績。

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