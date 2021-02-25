以色列的“疫苗外交”：“我分給妳剩余部分，妳去耶路撒冷開大使館吧”. February. 25, 2021 07:30. by 林賢錫 lhs@donga.com. 以色列表示，將把留在本國的新冠疫苗分給其他國家。響應以色列呼籲、表示願在爭議地區耶路撒冷設立大使館的國家被認為是支援對象，國際社會上的疫苗正在被用作外交手段。 據路透社報道，以色列總理本雅明·內塔尼亞胡23日發表聲明稱：“將把目前疫苗擁有量中的壹部分送給巴勒斯坦和其他需要疫苗的國家。”以色列總理辦公室沒有單獨提及支援疫苗的國家，但路透社報道，以色列提供疫苗的國家包括危地馬拉、洪都拉斯和捷克。 其中捷克政府表示，已經從以色列得到少量疫苗。據悉，危地馬拉和洪都拉斯政府也計劃分別接收5000劑量的疫苗。這3個國家已把駐以色列大使館遷移到耶路撒冷或已表示關心。以色列為了使國際爭議地區耶路撒冷成為本國首都，壹直致力於讓各國在耶路撒冷開設大使館。 目前，以色列全國930萬名國民中有446萬人接種了新冠疫苗。以向美國輝瑞制藥公司提供疫苗接種數據為條件，去年11月簽訂了800萬劑的合同，並從12月開始得到初期疫苗供應量，迅速開始進行疫苗接種。 以色列不是第壹次將疫苗用於外交手段。此前，美聯社21日報道說，以色列決定秘密替敘利亞購買俄羅斯生產的新冠疫苗，並以在敘利亞被捕的2名以色列人和被以色列拘留的2名敘利亞人進行了交換。 在疫苗成為國家間協商條件的情況下，菲律賓24日表示，可以向提供新冠疫苗的國家派遣護士等大量醫療人員。目前，菲律賓將派遣到海外的醫療人員限制在每年5000人，如今卻要向提供疫苗的國家大幅增加分配人員。當地媒體和外媒報道說，菲律賓向派遣護士較多的英國和德國要求疫苗。

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