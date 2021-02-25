盡管青瓦臺要求“調整重大犯罪調查廳速度”，執政黨強硬派堅持走自己的路. February. 25, 2021 07:31. . 執政黨內部強硬派正在加大嗓門要求盡快成立“重大犯罪調查廳”。前法務部長秋美愛昨天在臉書上就設立重大犯罪調查廳表示，“還需要討論什麽問題，對此我無法接受”，敦促盡快立法。共同民主黨調查與起訴分離工作組組長樸柱民議員則表示：“（法務部長樸範界最近的發言）並不代表檢察機關改革第二季的速度調整。” 此前，樸範界22日在國會上表示：“總統曾說過，今年開始實行的調查權改革的穩定落實和反腐敗調查力量不能後退。”這被解釋為，總統文在寅以轉述的形式要求調整重大犯罪調查廳的推進速度。對此，共同民主黨內部出現了“有必要不顧內部矛盾，加快重大犯罪調查廳的步伐嗎”的聲音。但前天，黃雲夏等16名執政黨初選議員舉行公開聽證會，要求盡快推進公職人員犯罪調查廳，而秋美愛也加入了這壹行列。樸範界昨天表示，“總統和我都沒有使用過速度調整這壹表述”，出面滅火，但也有把此解釋為執政黨內部的分裂。 如果新設重大犯罪調查廳，將獲得腐敗、經濟等檢察機關剩余6個領域的直接調查權，檢察機關的調查權將被完全廢除。在好不容易平息總統民政首席秘書申鉉洙的請辭風波的情況下，如果出現新設重大犯罪調查廳的問題，執政黨和檢察機關之間的矛盾有可能再次激化，政局也有可能變得不穩定。今年新設的高級公職人員犯罪調查處和國家調查本部也需要時間站穩腳跟。速度調整論可能就是在這樣的背景下提出的。 對於設立重大犯罪調查廳和由此帶來的調查權-起訴權的分離是否會對建立公正有效的刑事司法體系做出貢獻，目前還沒有進行充分的討論。即使形成設立重大犯罪調查廳的共識，也需要為在過渡期把混亂降到最低而進行細致的準備過程。如果執政黨壹些人願意承受對總統意向的爭議，執意推進設立重大犯罪調查廳，將難免受到“為擴大自己的政治影響力而草率推進立法”的批評。

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