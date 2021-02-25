為了大義的犧牲. February. 25, 2021 07:31. . 壹切藝術都是政治的。因為，無論以何種方式，藝術作品都必將包含創作者所生活的時代狀況和苦惱。在美術史上，還會有像紮克魯伊·大衛壹樣畫政治畫像的畫家嗎？他在發生法國革命的1789年，畫出了為政治大義犧牲子女的布魯圖斯的故事，並在藝術沙龍上進行展示，引起了巨大反響。 布魯圖斯是公元前509年發動武裝起義、趕走獨裁者創立羅馬共和國的人物。被奪去王位的塔克文為了復辟，與貴族子弟聯手策劃了叛亂，布魯圖斯的兩個兒子也參與了其中。在叛亂陰謀敗露後，布魯圖斯立即下令處決兩個兒子。大衛想象著兩個兒子的屍體被送到布魯圖斯家中的場面，並將其繪制在畫幕上。 共和國的英雄布魯圖斯獨自坐在左邊黑暗的地方，沈浸在沈思之中。雖然兒子們的屍體已被運進來，但他連看都不看壹眼。相反，右邊的妻子伸手向屍體方向哭喊，抱著兩個被恐懼嚇壞的女兒。女兒中有壹個已經昏倒。藍布遮著臉的女人是侍女。作為宮廷畫家，他壹生都只知道權力者的表情和內心，但對於他來說，侍女的悲傷情感很難表現出來。畫家省略了她的表情。 事實上，大衛實際上是個相當政治性的畫家。雖然他以路易十六的宮廷畫家而聲名遠揚，但在革命爆發後，他成為將君主送派斷頭臺的革命政府的官方畫師。他接連發表了包括這幅畫在內的包含革命精神的畫，站在了革命時代藝術的最前沿。此後，拿破侖·波拿巴掌權後，他重新成為了皇帝的宣傳家。 雖然大衛在政治動蕩時期顯現出“候鳥”的行跡，但得益於他能畫出革命和反革命勢力都想要的畫，得以繼續活動。因為沒有壹個畫家比他更能宣傳“為大義的個人犧牲”的美德。

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