就算只是呆呆地聽著也非常好…“Mung Music”陌生的即興音樂. February. 25, 2021 07:31. by 林熙允記者 imi@donga.com. 有壹家店從門面開始就讓人著迷。 “Mung Music”，很容易被吸引目光的房屋。壹進門就很明顯。不管是呆呆地聽著，還是專心地聽感覺都非常不錯的音樂…這是去年秋天開業的唱片公司。出了12張專輯，都是先鋒爵士樂和自由爵士樂風格。像是那種在發燒友市場發達的德國或美國有總部的固執的唱片公司。 23日，與Mung Music代表李善宰見面的地方是自然療法診所。這是他親自經營的地方。據說，Mung Music極具仙氣的唱片封面都是他親自畫的。畫家兼薩克斯管演奏家兼唱片制作人兼自然療法師。不知怎麽的，他似乎很了解“發呆”(也叫冥想)這件事。 “我在美國波士頓出生和成長，並在那裏完成學業。直到32歲的2014年才來到韓國定居。在美國學習自然療法，舉辦美術展覽會，還吹了薩克斯管。” Mung Music的哲學也像其封面壹樣很有仙氣。DIY、自由即興、LO-FI(蓄意的低音質)。在維也納現場俱樂部召集演奏者，用舊式4音軌卡帶錄音機錄下他們長長的即興演奏並收錄其中。錄音，混音，母帶處理都是李某壹個人完成的。 “我們的原則是實時、壹次性錄音。事後沒有編輯或修改。” 李某本人也是自由爵士樂演奏者。他在2016年鰲島國際爵士樂大賽上獲得了大獎和最佳創意獎。他還入圍了今年韓國大眾音樂獎“最佳演奏”候選名單。(本月28日頒獎典禮)與金恩英(鋼琴)和石多燕(鼓手)壹起的三重奏專輯《脈沖理論/Pulse Theory》，是壹張僅由50分44秒的即興演奏曲組成的實驗專輯。 “在美國生活的時候偶然點擊了名為‘Korean Free Music’的視頻。當時我受到了沖擊。這是韓國自由爵士的大師姜泰煥、崔善培、已故金大煥的演奏。” 來到韓國壹看，有很多年輕有實力的即興演奏者，嚇了壹跳。但是他們的現實卻非常艱難。因為生計問題，很多人通過氛圍好的爵士樂、大眾session演奏，收起了音樂翅膀。由於新型冠狀病毒肺炎疫情，舞臺也消失後，李某鋪上了“Mung Music”的墊腳石。 朴誌(大提琴)、表珍浩(主唱)、徐秀珍(鼓手)、崔成浩(吉他手)、金寶林(盤索裏)…樂器和體裁各異的人們在自由即興的旗幟和Mung Music的名字下進行了錄音。韓國第壹代爵士樂演奏家崔善培去年也在Mung Music推出了自由爵士樂類型的回歸作品。 “給外國朋友們聽韓國年輕的Free Jazz演奏，大部分人會感到大吃壹驚，表示‘韓國有這麽棒的音樂嗎？’” Mung Music的取名果然來自“發呆”的那個“멍”。李某專攻自然治療，對冥想非常感興趣。 “只要投入演奏，冥想就會開始。在聽自由即興音樂時，不要聽和聲，而要聽質感。就像聽到暴風雨或海浪的聲音壹樣。應該拋棄成見和期待，開啟潛在意識。” 金度研(伽椰琴)、沈雲靜(長鼓)等新演奏者的唱片也即將從Mung Music中推出。 “繼承姜泰煥先生的命脈，幫助韓國即興音樂實現繁榮，向世界宣傳。這是我畢生都要做的事情。”

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