醜聞、受傷、壞消息滿天飛的伍茲，神話也會停止嗎？. February. 25, 2021 07:31. by 李憲宰 uni@donga.com. “高爾夫皇帝”泰格•伍茲(46歲•美國)遭遇了翻車的大事故。有人預測說，雖然幸運的是沒有生命危險，但他的雙腿嚴重受傷，在職業高爾夫選手生涯中面臨了最大的危機。 據AP和ESPN等當地媒體透露，伍茲於23日上午7時12分左右(當地時間)在美國加利福尼亞州洛杉磯縣駕駛運動型多功能車(SUV)在下坡路時發生了翻車事故。握住方向盤的伍茲是唯壹的乘客，沒有與其他車輛相撞。接到報警後出動的警察和消防當局動用了斧頭和鑿子等，打碎了前面的玻璃窗，救出了伍茲。據悉，伍茲在雙腿嚴重受傷的情況下，也沈著地回答了自己的名字等。 事故發生在洛杉磯市區以南約32公裏的羅靈丘陵莊園與派洛斯福德牧場交界公路上。發生事故的路段是雙向4車道陡峭的下坡路區間，限速為每小時45英裏(約72公裏)。 據警方透露，伍茲駕駛的SUV越過中央隔離帶，多次翻滾，撞到對面車道上的樹木等後，在距離公路約9米的斜坡上停了下來。洛杉磯縣保安官亞歷克斯•比亞努埃瓦表示：“沒有發現受到藥物或飲酒等影響的跡象。”但據推測，伍茲在事故發生當時超速行駛。比亞努埃瓦保安官說：“感覺(伍茲)行駛得比正常速度還要快。沒有車輛緊急剎車的痕跡。” 伍茲駕駛的汽車是現代汽車的2021年款捷恩斯GV80。上周，美國職業高爾夫(PGA)巡回賽捷恩斯邀請賽在洛杉磯附近的裏維埃拉高爾夫球場舉行，現代汽車是該賽事的贊助商。作為本次大賽的主辦者，伍茲在大賽前後得到了現代汽車提供的GV80。比亞努埃瓦保安官表示：“SUV內部幾乎沒有破損，伍茲得以避免最壞的情況。能夠活下來是幸存的。”事故發生當時，伍茲系著安全帶。 被送到附近的哈佛-UCLA醫療中心的伍茲立即登上了手術臺。在經過數小時的手術之後，該醫院院長安妮西•馬哈贊表示：“對右腿和腳踝等部位實施了緊急手術。用銷釘和螺絲等固定了骨折的腳踝和小腿骨等。”但她沒有提及伍茲的傷勢有多嚴重，何時才能恢復。 高爾夫界受到了沖擊。與伍茲關系親密的職業高爾夫選手賈斯汀•托馬斯說：“我只希望他平安無事。非常擔心(受到事故沖擊的)孩子們。”美國前總統唐納德•特朗普也通過他的高級顧問傑森•米勒的推特賬號表示，“希望他早日康復。妳是真正的冠軍。” 作為“高爾夫皇帝”乘勝長驅的伍茲在2009年發生可疑交通事故後，雖然飽受各種性醜聞和受傷的折磨，但以實力戰勝了外界所有的質疑。從2014年到今年年初，僅腰部手術就接受了5次。伍茲此次能否再次以“皇帝”的面貌回到球場？他最後壹次在PGA巡回賽上奪冠是在2019年10月的ZOZO錦標賽，這是他職業生涯的第82個冠軍頭銜。

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