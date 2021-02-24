壹再發生的警戒失敗……想著把海岸警戒移交給海警的軍方. February. 24, 2021 07:30. . 壹名“脫北”男子16日南渡逃到東海岸時，10次被用於警戒的監控錄像捕捉到，但8次被軍方無視。警報也響了兩次，但沒有采取任何措施。第9、10次被捕捉到後，也過了31分鐘才進行了首次報告。這是聯合參謀本部昨天發布的軍隊檢查團對所謂的“鴨蹼投誠”事件的現場調查結果。即使在這種警戒失敗的情況下，軍方仍然決定在年底之前制定出將海岸警戒任務移交給海警的詳細計劃。 聯合參謀本部發布的內容，如實地體現了軍隊整體警戒失敗和紀律渙散的現象。從運用監視設備到啟動措施、報告體系、警戒設施管理等，沒有哪壹項措施得到了落實。直到投誠者上了海岸、被“民間人控制線”監視裝備被識別出來，警戒網已被突破3個多小時。識別之後，根據操作手冊的狀況傳播又拖延了30分鐘。而且，投誠者通過的海岸鐵柵欄排水道，就連該部隊都不知道其存在。去年7月發生“脫北者”“排水道北上”後，韓國政府下達了這壹地區的檢查指示，但相關部隊並未執行。 雖然此次警戒失敗是狀況室幹部和影像監視兵、衛兵哨所值勤人員人員的錯誤所致，但這與整個軍隊蔓延的紀律松懈不無關系。據說，執勤官兵把兩次警報音都認為是錯誤發出的，在首次識別之後，還以“可能是部隊幹部”為由，推遲了采取措施。在軍隊內部緊張局面已經完全放松的情況下，又出現了“應該沒什麽大不了的，不要瞎忙乎”這種安逸的認識，真是令人啼笑皆非。 在這種情況下，軍方還計劃加快把海岸警戒任務轉交為海警的計劃。雖然這是根據15年前的南北關系改善和兵力縮減基調推進的任務轉換計劃，但由於期間安保條件的惡化，轉換時間已經被推遲了好幾次。而且，繼“木船投誠”“船只偷渡入境”後，又出現了“鴨蹼投誠”等漏洞，因此，如果把任務交給人力和力量被認為處於劣勢的海警，海岸警戒的漏洞必然會進壹步擴大。 軍方的對朝警戒系統由科學化警戒系統等監視設備負責。即使是最尖端裝備，在警戒心松懈的狀態下，任何警報音都是煩人的噪音。軍方此次也表示：“將抱著脫胎換骨的覺悟推進根本對策。”雖然這是還有待關註的事情，但如果軍隊不整頓崩潰的綱紀，就無法平息國民的不信任。現在國民正在詢問軍隊存在的原因。

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