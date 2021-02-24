美國國務院“將慎重討論朝鮮惡劣的人權問題”. February. 24, 2021 07:31. by 華盛頓=常駐記者李正恩 lightee@donga.com. 針對韓國統壹部長李仁榮主張緩解對朝制裁和減少韓美聯合軍事演習的發言，美國國務院的反駁性評論接連不斷。有分析認為，對於李仁榮的發言，美方表現出了不舒服的心情。 美國國務院發言人辦公室當地時間22日就李仁榮關於“重啟金剛山旅遊及解除基礎設施領域的制裁”的發言表示：“阻止朝鮮挑釁和使用武力，限制朝鮮將最危險的武器計劃拿到手，並維護美國人和美國同盟的安全，這是美國重大關註的問題。” 美國國務院對“自由亞洲”電臺提出的評論要求做出了上述回答，並表示：“喬·拜登政府將討論目前的對朝制裁機制，同廣泛的（新）朝鮮政策同步而行。”李仁榮20日在美國夏威夷大學韓國學研究所主辦的視頻討論會上提到了金剛山旅遊問題，他表示：“希望國際社會彈性看待對朝制裁。”他還以鐵路和公路為例說：“希望國際社會就解除對非商業用公共基礎設施領域的制裁達成共識。” 美國國務院當天還就李仁榮就“脫北者”提供的朝鮮人權狀況證言的發言表示：“作為討論對朝政策的壹個環節，拜登政府將慎重討論促進朝鮮的惡劣記錄和封閉國家內尊重人權的方案。”這是對“美國之音”電臺就李仁榮本月初“（朝鮮人權）記錄是真實的，還是（脫北者）單方面的意思，確認和驗證過程尚為不足”的表態提問作出的回答。對於“在國務院人權政策和年度人權報告中，（脫北者）的證詞有多大比重”的提問，國務院回答：“美國專註於把人權問題放在外交政策的中心。” 國務院就李仁榮本月4日發言稱應推遲或縮小韓美聯合軍事演習壹事反駁說：“軍事準備態勢是國防部的首要課題，我們的演習是保障準備態勢的主要方法。”美國外交安全部門的這種反應是以回答媒體提問的形式發布的。

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