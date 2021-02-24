政府：“強化對違反防疫規定的企業的制裁... 第4次支援金也排除在外”. February. 24, 2021 07:31. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 為應對最新的新冠病毒肺炎疫情，新調整的保持社交距離階段最早將於26日公布。政府還制定了方針，規定違反防疫守則的企業將被排除在即將支付的第4次災難支援金支援對象之外。 中央事故處理本部23日表示：“確定新的保持社交距離階段，將在本周五(26日)或周六(27日)左右公布。”目前適用的首都圈2階段、非首都圈1.5階段保持距離的措施將於28日結束。 隨著政府決定推出新的保持社交距離階段，“禁止5人以上私人聚會”、“營業限制晚上10點”等防疫措施能否維持備受關註。中央事故處理本部防疫總管班長尹泰浩解釋說：“雖然上周末沒有出現大的集體感染，這壹點值得肯定，但很難判斷確診患者人數是否呈現減少趨勢”，“最近1個月裏，新增確診患者人數處於停滯狀態。”政府除了調整保持距離階段外，還在研究保持距離制度的根本性改善方案，但尚未決定公布時間。 政府在調整防疫階段之前，決定強化對違反防疫守則的企業的制裁。國務總理丁世均在當天舉行的中央災難安全對策本部會議上表示：“在看不見的地方，無視社會承諾的事例屢見不鮮。”丁總理舉例說，首爾江南的俱樂部違反了防疫守則，主要城市繁華街區的飯店和酒吧深夜人潮湧動。 政府決定，今後把違反防疫守則行為的企業排除在即將支付的第4次災難支援金支援對象之外。另外，還在討論將這些違規企業排除在隔離措施或新冠病毒治療後支援的生活支援金支付對象之外的方案。

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