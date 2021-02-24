即使沒有熱門歌曲也持之以恒…月收入達數百萬韓元的“獨立中產階層”正在掘起. February. 24, 2021 07:32. by 林熙允記者 imi@donga.com. “光復以後到現在，大眾歌手如果沒有‘國民熱門歌曲’，短命就是公式。重復著壹兩首熱門歌曲繼續活動。現在不是這樣了。通過新作不斷獲得收益的專業音樂家正在增加。”這是獨立音樂流通公司福克拉諾斯的統籌部長金浩俊說的話。 在韓國國內音樂界，“獨立中產階層”正在掘起。所謂獨立中產層是指通過數字音源銷售收入每月收入超過200萬韓元的人群。如果加上著作權費，每月收入超過300萬韓元，最多可達1000萬韓元。這是此前在歌謠界很難看到的音源市場的“阿爾法世代”。 中產階級的名稱並不指中堅明星的履歷或中等水平的知名度。雖然也有二人組《Night Off》、組合《We Are The Night》等擁有不少粉絲團的組合，但像KYUL、李康勝、吉米•布朗等不僅是普通大眾，就連音樂粉絲也感到陌生的人也很多。金統籌部長說：“雖然不是很出名，但是通過好的音樂不聲不響地獲得不少收益的人近年來暴增。” 獨立中產階層的增加主要得益於音樂欣賞形態的變化。在近兩三年時間裏，國內音源消費迅速擺脫了人氣榜單中心主義。像廣播壹樣開著兩三個小時的YouTube播放列表聽的人大幅增加。《細小的咖啡館音樂》、《感性狙擊獨立音樂》等播放目錄大受歡迎，其收益清算系統也變得透明起來。只要在擁有數萬~數十萬訂閱者的YouTube頻道上介紹三、四首氣氛好又平靜的歌曲，音源收益就會持續不斷地進行清算，進入賬戶。 制作費用少的獨立音樂的特性也很有利。如果說偶像歌手的每張唱片制作費高達數億韓元的話，獨立音樂每首歌最多200萬韓元以下制作費的情況占多數。很容易超過損益臨界點。獨立中產層不依賴電視或廣播節目。雖然沒有所屬公司，但是通過個人Instagram賬號宣傳新歌，偶爾出演YouTube內容活動。這樣的DIY型音樂家，在扣除15%左右的音源流通手續費後，可以將剩下的大部分收益放入自己的口袋。 獨立中產階層今後很有可能變得更厚實。因為不僅是YouTube，擁有數百萬名用戶的傳統音源平臺也在同時強化播放列表的功能。以個人量身定制式推薦和播放列表功能引領音源市場的全球企業Spotify最近也進軍韓國。22日(當地時間)，Spotify在舉行全球在線活動“Stream On”時表示，將進壹步強化藝人的自我宣傳•收益化功能。也就是說，將擴大自助宣傳•營銷工具“Marquee”等藝術家便利服務。 OOHYO、YURA等所屬的獨立制作公司文化人的崔元民代表表示：“具有能力和魅力的音樂家因運氣或機會的問題不放棄，繼續守護自己音樂的可能性正在增加。”

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