世界電動車大戰正式拉開帷幕…通用汽車：“將停止生產汽油車”. February. 24, 2021 07:32. by 李相勛記者•李恩澤記者 sanghun@donga.com,nabi@donga.com. 主導世界汽車業界的主要汽車制造商接連推出電動汽車投資及上市計劃，電動汽車時代正式拉開帷幕。 特斯拉獨占鰲頭，蘋果、小米等信息技術(IT)公司也挑戰電動汽車生產，在這種情況下，稍有不慎就會像IT的諾基亞、摩托羅拉壹樣被落下。為了不在新重組中的汽車市場掉隊，在中長期內放棄以汽油或柴油運行的現有車輛的生產，將全部賭註放在電動汽車市場。據彭博社新能源金融報道，與全球新車銷量相比，電動汽車占有率去年僅為2.7%，但到2030年和2040年將分別提高到28%和58%。 美國通用汽車公司計劃到2025年為止，在市場上推出30種新電動汽車。2035年以後，全世界將停止生產和銷售汽油及柴油發動機汽車。截止到2023年，通用汽車在電動汽車及無人駕駛汽車研究開發(R&D)上投資的資金就高達270億美元(約29.997萬億韓元)。 美國福特汽車公司決定，到2025年為止投資290億美元(約32.21萬億韓元)，從2030年開始在歐洲只生產電動汽車，並進行銷售。為此，德國科隆工廠計劃從2023年開始集中生產電動汽車。 德國大眾決定在2025年將世界上銷售的車輛的20%銷售為電動汽車。今年的目標是銷售比特斯拉更多的電動車。大眾在2018年已經公開了電動汽車專用平臺“MEB”，展示了領先的技術能力。日本豐田將公開電動汽車專用平臺“e-TNGA”，並將於今年6月末之前推出中型運動型多功能車(SUV)車型。 對全球電動汽車第壹企業特斯拉的牽制也在加強。寶馬總裁兼首席執行官奧利弗•奇普塞在數字生活設計(DLD)技術國際會議上說：“特斯拉很難維持目前的(發展)速度”，“其他汽車競爭公司正在向著飛躍前進。” 世界各國政府順應全球環保潮流，出臺內燃機規制及電動汽車振興政策，這也為電動汽車的普及提供了動力。德國、法國等歐盟(EU)主要國家計劃到今年年末為止，對每輛電動汽車支付9000歐元(約1216萬韓元)的補助金。中國將2025年電動汽車普及比重目標從當初的20%提高到25%，並制定了汽油及柴油車退出目標。

한국어