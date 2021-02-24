緬甸市民反對軍事政變，上街時手臂上標註血型與聯系方式. February. 24, 2021 07:32. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 緬甸1日發生軍事政變後，全國各地發生了反政府示威。部分市民胳膊上標明了血型和緊急聯絡方式等，走上街頭，備受關註。有分析認為，緬甸國民雖然因為軍方的流血鎮壓而面臨生命危機，但是並沒有屈服，而是表現出要與軍方對抗的強烈意誌。 22日，包括推特在內的各種社交媒體紛紛登出了緬甸人用油性筆在胳膊上寫下“血型B，緊急聯系方式〇〇〇〇〇〇〇，媽媽我愛妳”“血型O，聯系方式〇〇〇〇”等內容的照片。還有壹張照片說明上寫著：“在兒子手臂上寫上血型和緊急聯絡電話號碼的母親”。 澳大利亞新聞網解釋說：“他們擔心被鎮壓軍警開槍打傷或死亡，但他們想要在發生緊急情況時向自己深愛的人求助或通知，所以采取了這種行動。”壹名緬甸人在社交媒體上分享了相關照片，並寫道：“這表明我國國民堅決反抗軍事政變的意誌。” 反政府示威甚至緩解了緬甸由來已久的宗教及種族矛盾。壹直以來，約占人口70%的佛教徒緬甸族不僅鎮壓穆斯林羅興雅人，還壹直鎮壓了卡倫、拉卡因、蒙族等少數民族。但22日在最大城市仰光，人們看到，壹些穆斯林向大部分是緬甸族的示威群眾分發裝有冰塊的橙子汁。 香港《南華早報》報道說，沒有直接經歷過1988年譴責軍方獨裁的大規模反政府示威“8888”示威的“Z壹代”，正在成為此次示威的新軸心。自稱是“K-Pop”和“防彈少年團”歌迷的莫徒（20歲）表示：“正在研究朝鮮等獨裁政權的特點和打倒方案。” 美國拜登政府22日對兩名對軍事政變負有責任的軍方人士采取了凍結資產及禁止入境等措施。此前，美國11日也對發動政變的最高司令官敏昂萊等10名軍方領導人進行了制裁。

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