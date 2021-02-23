美國時隔3年重返聯合國人權理事會，有望在會上討論朝鮮人權和禁止傳單法. February. 23, 2021 07:28. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 將討論朝鮮、緬甸、伊朗人權狀況等問題的聯合國人權理事會將從當地時間22日開始舉行會議，為期壹個月。此次會議是美國時隔3年重返理事會後首次舉行，反映了壹直強調民主和人權價值的拜登政府的聲音，也有預測說，對國際社會的改善人權的壓力也將進壹步加強。美國在特朗普政府時的2018年6月退出人權理事會，在拜登政府上臺後的本月8日正式宣布回歸。美國此次不是以理事國的身份，而是以觀察員的身份出席會議。 據“美國之音”電臺報道，聯合國人權理事會第46次定期會議將於2月22日至3月23日以視頻會議的形式召開。報道說，在討論全世界人權問題和應對方案的此次會議上，各國的種族歧視和朝鮮人權問題也將成為主要議題。特別是，國際人權團體擔心韓國實施《禁止對朝鮮傳單法》後，信息流入朝鮮內部會被切斷，因此有可能會全面討論相關問題。 朝鮮人權問題成為議題的日子是3月10日和11日。聯合國朝鮮人權特別報告官托馬斯·奧海亞·金塔納和各國政府代表討論朝鮮人權問題後，將發表追究朝鮮政權踐踏人權狀況和責任的聯合國報告內容。聯合國人權最高代表米歇爾·巴切萊特在上月末公開的報告中稱，“朝鮮國內的反人道犯罪仍在肆虐”，並敦促國際共同體立即采取措施，防止類似事件再次發生。 美國國務卿安東尼·布林肯將於下月10日出席與金塔納的會議，並於24日發表基調演講。如果美國就朝鮮人權提出問題，並作為朝鮮人權決議案共同提案國重新參與，將對韓國政府造成負擔。韓國沒有參加去年11月聯合國通過的朝鮮人權決議案的共同提案國等，壹直被批評對解決朝鮮人權問題持消極態度。美國國務院在重返聯合國人權理事會時發表的聲明中表示：“我們知道聯合國人權理事會具有成為同全世界獨裁和非正義相抗衡的重要會議體的潛力。我們將通過出席會議證明其潛力。”

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