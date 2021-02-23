在城南5處舞廳確診59人…梨泰院感染事件再現，令人擔憂. February. 23, 2021 07:29. by 城南=李景振記者 /朴昌圭記者 lkj@donga.com. 京畿道城南市5處舞廳發生新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)集體感染，僅相關確診患者就達59人。防疫當局擔心，去年5月發生的首爾梨泰院等俱樂部的大規模集體感染是否會重演。 22日，據中央防疫對策本部和城南市透露，訪問野塔舞道場等地的44人、職員2人、家人和熟人13人等共59人陸續被確診。舞廳是可以邊跳舞邊喝酒的地方，是60歲以上的老人經常光顧的地方。特別是，比起只訪問壹個舞廳，到多個舞廳跳舞的情況更多，因此“n次感染”的可能性也很高。 首例確診患者是13日感染的居住在龍仁市的70多歲男子A某。從野塔舞道場回來的A某出現發燒、身體不適等癥狀，於12日接受了診斷檢查。防疫當局相關人士表示：“即使除去A某所去的野塔舞廳，附近4處舞廳也發現了確診患者”，“截至目前，交叉訪問舞廳後被確診的就有7人。” 但是防疫當局在掌握正確的感染途徑上吃盡了苦頭。因為，由於舞廳的特性，個人訪問者較多，而且為了隱瞞去過舞廳的事實，沒有通過QR碼認證或手錄進行訪問者登記。 5月從俱樂部爆發集體感染時，來到梨泰院俱樂部的這些人擴散到了全國，仁川等各地接連出現了感染。城南市在28日之前對所有舞道場、舞蹈廳、舞蹈教習所下達了禁止集合的命令。 京畿龍仁市職業運動部的集體宿舍和確診選手就讀的華城市的健身房新增了21名確診患者，累計確診患者增至31名。 首爾龍山區順天鄉大學醫院相關確診患者又增加了12人，截至22日，確診患者已達218人。在確診患者中，除了醫院從業人員、患者、護理人員外，還有熟人等11名n次感染者。該醫院從18日下午2點開始中斷了門診，對醫院設施進行消毒後重新安排患者。

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