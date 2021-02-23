美國針對亞裔“不門來由”的犯罪劇增，總統和國會出面稱“不得歧視和厭惡”. February. 23, 2021 07:29. by 兪載東 jarrett@donga.com. 16日，在美國紐約皇後區壹家糕點店前，壹名52歲的華裔女性遭到了壹名白人男子的突然襲擊。這位婦女額頭破裂，在醫院裏縫了五針。包括該事件在內，僅當天壹天時間裏，紐約就發生了3起針對亞裔女性的暴力行為。上個月底，壹名84歲的泰國男性在加利福尼亞州舊金山散步時，突然遭到壹名年輕男子的襲擊，頭部嚴重受傷而死亡。 最近針對亞裔美國人實施的“不問來由的犯罪”劇增，使許多亞裔美國人陷入恐慌之中。有分析認為，這可能與特朗普前政府把新冠病毒稱為“中國病毒”、將新冠疾病暴發和擴散的責任轉嫁給中國、導致對亞洲人的反感加大有關。 據代表亞裔美國人的市民團體“停止仇恨亞裔和太平洋島民（AAPI）”稱，去年3月19日至12月31日，憎惡亞裔美國人的犯罪案件達2808起。其中韓裔受害事例占15.1%。從暴力形態來看，語言暴力（70.9%）最多。其後依次為“無視及回避行為”（21.4%）、“身體暴力”（8.7%）、“咳嗽和吐痰”（6.4%）（允許多項選擇）。 隨著情況變得嚴重，美國政界也在忙於制定對策。美國總統拜登上個月26日在行政令中表示：“我譴責歧視和厭惡亞太裔共同體的行為。聯邦政府將努力使他們不論出身、語言還是宗教都能得到平等的待遇。”美國前總統比爾·克林頓也於本月19日在推特上表示：“我擔心針對亞裔美國人的憎惡犯罪增加。”他指出，必須拒絕使用所有助長暴力的措辭，應該支持鄰居。 韓裔議員安迪·金（民主黨，新澤西州）和美利林·斯特裏克蘭德(民主黨，華盛頓)、華裔議員團體“亞太裔黨團”19日舉行視頻記者會表示，“應該拒絕對外國人的憎惡和種族歧視並發出聲音”，表示將推進舉行厭惡犯罪聽證會。記者會上在座的眾議院議長南希·佩洛西也表示：“擔心白人優越主義。針對亞裔的厭惡犯罪必須停止。”

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