警戒失敗的指揮官. February. 23, 2021 07:29. . 丁卯胡亂當時守護義州城的將帥是李舜臣將軍的侄子李莞。他跟隨李舜臣將軍在壬辰倭亂中從軍，因此實戰經驗豐富，學習李舜臣將軍的統率法，是壹位既嚴格又有勇氣、責任感很強的領導者。 在朝堂上也高度評價了他的這種能力，並稱堅守義州城的將帥非李莞不可。但在真正的侵襲到來的第壹天，後金軍的突擊隊潛入義州城水門，打開了城門。義州城虛無縹緲地淪陷，李莞展開巷戰後戰死。雖然也有人同情他，但李莞因警戒失敗而受到了很大的指責。 據悉，在被稱為“丙子胡亂”最糟糕的戰敗的雙嶺戰鬥中，由於沒有偵察和警戒，所以根本不知道敵人來襲。高麗時代蒙古軍入侵時，在黃海道正方山城附近的洞仙嶺，不知蒙古軍接近而休息的高麗軍遭到突然襲擊，大敗。 每次大敗的戰鬥中，都會有因為不設警戒或偵察兵而遭到奇襲的記錄。壬辰倭亂中經常有這樣的報告，宣祖由此發出如下感嘆。難道朝鮮軍指揮官們是因為愚蠢，連警戒兵都沒有建立嗎？不能確信沒有這樣的情況。但是，不在現場的人們只看結果而批評的話，也有可能不是正確的真實。不是不知道建立警戒兵，而是不知道有效的警戒方法。訓練和運營系統缺乏才是真正的原因。已故的白善燁將軍在6•25戰爭當時也曾指出過這樣的問題。 在這種情況下，僅僅處罰指揮官並不能解決問題。最近，在停戰線上多次發生警戒失敗的事例。人做事無法做到十全十美，但不完善的原因需要冷靜地檢查和改善。有句話叫做“不能原諒警戒失敗的指揮官”。如果是戰時，連原諒的機會都可能得不到。

한국어