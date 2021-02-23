就業和收入減少、物價暴漲，瀕臨絕境的平民生活. February. 23, 2021 07:29. . 油價和食品價格直線上升。昨天，據韓國石油公社透露，全國汽油價格連續13周上漲，上周達到每升1463.2韓元。面包、豆腐、即食飯等與平民生計密切相關的食品價格最近也接連上漲了7%∼14%。這是國際市場上原油和糧食價格暴漲帶動國內生活物價的結果。在收入和工作崗位已經減少的情況下，平民很難承受暴漲的物價。應該看到，新冠疫情的最大受害者平民每天都面臨著難以維持生計的危機。 國際油價以西得克薩斯中間基原油（WTI）為標準，1年時間裏上漲了近20%。在芝加哥期貨交易所，大豆、玉米、小麥等小麥價格在短短壹年時間裏上漲了約40%。當地預測，受全球流動性增加的影響，這種上升趨勢將長期持續下去。據說，國際原材料和糧食價格在經過3至6個月的時差後將帶動國內物價上漲。 國內物價表面上很穩定。1月份消費者物價與去年同期相比只上漲了0.6%。但很多人指出，這是壹種“錯覺”現象，受新冠疫情影響，旅遊和住宿等價格暴跌，使整個物價看起來似乎趨於穩定。由於保持社交距離，家庭內食品消費大幅增加，因此，應該看作國民體感物價大幅上漲。 最嚴重的是平民生計問題。去年第四季度收入處於下遊20%的第壹等級家庭的勞動所得減少了13.2%。由於日工和臨時工的工作崗位驟減，低收入階層遭受了直接打擊。雖然雇傭指標達到了最低水平，但統計中不被列為失業者的“本來休息、無事可做而休、放棄求職”的人多達438萬。這些人中大部分是日工或小工商業者等平民。 由原材料價格呈上漲趨勢來看，工業產品價格、電費、公共費用等也很有可能上漲。如果發生物價持續上漲的通貨膨脹，上調利率將不可避免，從而使平民的負債負擔進壹步加重。政府不要只看0%的物價指標，應該仔細查看對平民敏感的商品和費用。而且，在這種情況下，應該重新考慮向全體國民發放補貼。不管是補助還是撫恤，都應集中分給真正困難的平民，政府應廢除妨礙創造工作崗位、降低經濟活力的所有制度和慣例。

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