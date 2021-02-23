特斯拉“5999萬韓元”Model Y突然停售. February. 23, 2021 07:29. by 李相勛記者 sanghun@donga.com. 特斯拉在推出電動運動型多功能車(SUV)“Model Y”中最便宜的內飾等級—Standard Range 10天後突然中斷了銷售。已經購買和等待的顧客也很有可能取消銷售。 22日，據汽車業界透露，特斯拉在自家訂購網站上刪除了選擇“Model Y”時的Standard Range選項。Standard Range在韓國國內以5999萬韓元的價格出售。以今年為準，這是特斯拉車輛中唯壹可以享受政府、地方自治團體購買補貼的車輛，因此非常受歡迎。政府只在今年電動汽車價格不到6000萬韓元時全額支付補助金，△6000萬韓元以上~9000萬韓元以下車輛支付50%補助金 △9000萬韓元以上的車輛不給予補助金。 特斯拉韓國方面表示：“從21日開始，世界所有國家都將無法選擇Model Y Standard Range內飾等級，現在無法購買”，“暫時中斷還是今後不能購買還是未知數。”對於已經訂購的顧客，能否在下半年(7~12月)內交貨還是未知數。特斯拉相關人士表示，“所有可能性都存在”，表明了取消訂單時全額退款的方針。雖然沒有說明停止銷售的原因，但業界正在推測銷售戰略、車輛缺陷等多種因素。

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