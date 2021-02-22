首爾市將老舊柴油車報廢補貼提高到600萬韓元. February. 22, 2021 07:23. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首爾市21日表示，如果提前報廢舊柴油車，將提供300萬韓元的支援金。首爾市從2003年開始推進“老舊柴油車低公害項目”，對提前報廢排氣5級柴油車輛或采取安裝柴油顆粒過濾器(DPF)等措施的車輛給予補貼。低公害措施對象包括△5級柴油車早期報廢1萬輛 △安裝DPF的車輛1萬輛等。首爾市將早期報廢汽車支援金上限從當初的300萬韓元上調到了600萬韓元。支援對象是總重量不足3.5噸的5級車輛中不能安裝柴油顆粒過濾器的車輛或生計型•營業用•小工商業者等擁有的車輛。 如果支援對象車輛提前報廢，將支付車輛基準價格的70%(最多420萬韓元)作為基本補助金。此後，如果購買非柴油車的新車，將追加支援剩余的30%(最多180萬韓元)。考慮到大部分老舊柴油車擁有者都喜歡購買二手車，在廢車後購買排氣量1、2級的二手車時，也將支付與新車相同的補助金。

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