姍姍來遲的疫苗接種，確保11月實現集體免疫不受阻. February. 22, 2021 07:23. . 本周五開始新冠疫苗接種。首批接種對象為進入療養醫院和設施的人員及從業人員中未滿65歲的約27萬人，他們將接種阿斯利康疫苗。下個月，美國輝瑞疫苗將被追加引進，屆時，新冠專門醫療團隊和119急救隊員將接續接種疫苗，65歲以上老人將從4月份和健康成人將分別從4月和7月份開始接種疫苗。政府計劃，到今年11月，全國70%的國民將完成疫苗接種，實現集體免疫。 像這樣大規模的疫苗接種項目是史無前例的，因此要想成功，需要越過的坎很多。最重要的是不要失去對疫苗的信任。所幸，第壹批接種對象中有93.8%同意接種，可見對國內新冠疫苗的信任度較高。但是在沒有疫苗選擇權的情況下，阿斯利康對高齡者的功效爭議還沒有結束。要透明、迅速地公開有關疫苗功效和安全性的補充信息，合理選擇不同疫苗種類的對象，確保所有接種對象都能按時接種疫苗。 政府的疫苗接種計劃從壹開始就出現了問題，這壹點也令人擔憂。隨著疫苗引進被推遲，65歲以上高齡者被排除在阿斯利康疫苗第壹次接種對象之外，第壹季度（1∼3月）的接種對象人數從當初計劃的130萬人減少到75萬人。可見，如果接種人數集中在第壹季度以後，下半年的接種負擔必然會加大。包括醫院和接種中心在內，要動員所有的疫苗接種基礎設施，制定好疫苗種類的接種計劃。從去年12月8日英國率先開始疫苗接種至今，全球已有100多個國家的2億人完成接種。雖然在確保疫苗方面出現遲緩，導致開始接種的時間被推遲，但要確保11月份實現集體免疫不會受到影響。 要想在短時間內讓數千萬人接種疫苗，確保醫療隊也非常重要。但是，大韓醫生協會反對取消被判禁錮以上刑罰的醫生執照的醫療法修訂案，並預告將舉行總罷工。由於新冠疫情長期化導致傳染不穩定，再加上雇用寒流，導致憂郁癥患者急劇增加，再加上變異病毒，預示著大流行。在除了疫苗以外沒有其他對策的緊急狀況下，如果醫生們以接種疫苗作為人質進行集體行動，誰會認為這是對修正案的正當的意向表示？

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