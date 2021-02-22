對兒童，也對我自己. February. 22, 2021 07:23. . 我現在也把我對孩子說的話說給自己聽。相反，不會對小孩說的話，也不會對自己說。……多虧了孩子，我把自己照顧得好壹點。——金素英《名為兒童的世界》 孩子吐露了升入新學年的恐懼。因為新冠疫情沒能上學幾次，還交了壹些朋友，努力適應，但聽說又要換到新的班，似乎有點擔心。“媽媽，交不好朋友怎麽辦？”我思索片刻後答道：“媽媽也有和妳壹樣擔心。但交好朋友這件事，也不是壹定要做好。妳有時間練習也挺好。” 對孩子說的話，是小時候我最需要的話。無論是當時還是現在，“如果做得不好怎麽辦？“如果失敗了怎麽辦？”的不安總是壓倒我的心。我的恐懼是合理的，不是壹開始就做好，而是需要充分的時間去學習和練習。要是有人和我說這樣的話該多好啊。 當妳和父母見面並傾聽他們的煩惱時，妳會看到很多父母都在努力讓他們的孩子說些更好的話。但很多時候，他們都不能把這些話告訴自己。誰都不是從壹開始就為人父母，怎麽會壹開始就做得很好呢。作者通過與兒童見面的所見所聞，向我們提出了很多思考的問題。當我發現“對孩子說的話也對自己說”這句話的時候，我下定決心要把想對孩子說的溫情的話也說給自己聽。 時間走向春天，空氣依然冰冷。現在比以往任何時候都更需要“心靈關懷”，把我想聽的話說給他人，也對自己說同樣的話，這種“心靈的關懷”比任何時候都更為需要。

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