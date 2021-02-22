美國“導彈探測偵察機”連續三天飛臨韓半島. February. 22, 2021 07:23. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 在拜登政府上臺壹個月之際，美國主要偵察機連續三天飛臨韓半島展開了對朝鮮監視活動。據分析，此舉是壹方面集中掌握朝鮮新型導彈和潛艇相關動向，另壹方面在從3月8日起即將舉行韓美聯合軍事演習之際，密切關註朝鮮的“挑釁跡象”。 據多家軍機追蹤網站21日稱，美國海軍的壹架EP-3E信號情報偵察機當天下午飛到仁川附近的西部海域，執行了長時間飛行任務。EP-3E的主要任務是掌握在發射導彈前後發射的電子信號。韓國軍方消息人士表示：“可能是仔細觀察了朝鮮全境導彈基地的動向。” 此前，在拜登就任總統滿壹個月的2月20日，能夠密切監視250公裏以外移動發射架動向的“聯合之星”監視偵察機（E-8C）出現在首都地區和忠清地區附近的西海。在前壹天的19日，美國空軍壹架“聯合鉚釘”（RC-135W）偵察機從駐日美軍基地起飛後，在首都地區和仁川附近的西部海域執行了作戰任務。“聯合鉚釘”具有捕捉發射導彈所需的地面遠程測量裝備的發信信號，發射導彈後追蹤軌跡的裝備。據悉，朝鮮上個月在勞動黨第八次代表大會閱兵式上公開了新型洲際彈道導彈、潛艇發射彈道導彈和打擊南韓的新型武器。 這是拜登政府上臺後，美國偵察機第壹次連續三天飛臨韓國上空。軍方內外有人分析說，上臺壹個月的拜登政府目前正密切留意朝鮮首次“挑釁時機”，針對朝鮮國務委員會委員長金正恩結束了黨代會和黨中央全會、整頓隊伍、正式“馴服美國”，正在做好應對的準備。 軍方消息人士透露：“拜登政府認為，朝鮮可能會在早期炫耀核武器高度化的同時，通過可能將美國拉到談判桌前的強硬手段發起挑釁。”

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