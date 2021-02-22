李康仁的傳球誘導對方守門員被罰下場. February. 22, 2021 07:24. by 金東昱 creating@donga.com. 李康仁(20歲•瓦倫西亞•照片)拿球後，轉播攝像機就會追著他。在他把球傳給隊友後，攝像機也跟著他，並把帶球場面制作成回放畫面。可見李康仁的存在感非常強烈。 時隔壹個多月再次首發出場的李康仁貢獻了本賽季第4次助攻。21日，在西班牙瓦倫西亞梅斯塔亞球場舉行的2020~2021賽季西班牙職業足球甲級聯賽第24輪主場比賽中，李康仁作為雙前鋒之壹首發出場，並在下半場補時第7分鐘被替換下場。球隊以2比0獲勝，在結束兩場聯賽不勝(1平1負)的同時，升至聯賽積分榜第12位(積27分)。 當天，李康仁憑借兩記決定性的傳球，帶領球隊取得了勝利。在0比0戰平的下半場第19分鐘，他完美地破壞了防守線，長傳給到對方球門前。當隊友馬克西•戈麥斯迎來決定性進球機會時，對方守門員布蘭科大吃壹驚，跑出禁區外試圖阻止時，將戈麥斯撲倒在地。守門員直接被紅牌罰下。 下半場補時第4分鐘，李康仁在禁區左側接到傳球後，僅用兩次觸球就制造了空間，然後準確地將球傳給了奔向球門的隊友馬努•巴列霍。巴列霍沈著地攻入了制勝壹球。 這是去年10月與埃爾切賽後約4個月之後李康仁在聯賽中貢獻的首次攻擊點。這也是繼上月8日與第三級聯賽球隊耶卡拉諾的國王杯第2輪率先攻入壹球後，時隔壹個多月再次出現的攻擊點。本賽季李康仁憑借1粒進球(國王杯)和4次助攻(西甲聯賽)已貢獻了5個攻擊點。 當天，李康仁除了兩次決定性的傳球外，還創造了多次險些破門的機會，表現出色。賽後，足球統計網站“whoscored”給李康仁打了兩隊最高分8.55分。

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