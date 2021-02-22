請來觀看在昌慶宮升起的明亮皎潔的滿月. February. 22, 2021 07:24. by 金哉希 jetti@donga.com. 為迎接本月26日的正月十五元宵節，文化遺產廳將在首爾鐘路區昌慶宮風旗臺周圍舉行升起滿月模型的“宮闕降下的滿月”活動，活動時間為本月24日至下月2日。風旗臺是朝鮮時代豎起旗幟測定風向和強度的氣象觀測儀器。現存的風旗臺僅存於昌慶宮和景福宮各壹處。 關於在風旗臺附近設置滿月模型的理由，文化遺產廳方面表示：“風旗臺坐落在集福軒後側的高坡上，是以宮闕殿閣和大型滿月模型為背景適合拍照的好場所。”模型在活動期間設置在下午6時~8時30分，使人們在古宮中夜越深越能看見清晰的滿月。此次活動無需其他參加申請，只要是夜間訪問昌慶宮的遊客，都可以享受。如果下雨，活動可能會取消，為了防止新型冠狀病毒肺炎疫情的擴散，參與人員必須戴口罩，並保持社交距離。

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