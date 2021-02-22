緬甸軍警朝示威者亂開槍，十多歲少年頭部中彈身亡. February. 22, 2021 07:24. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “我過去沒有參加過示威，但現在……我不怕。” 泰·納英·溫（音譯，36歲）20日參加抗議緬甸軍事政變的示威活動，因鎮壓軍警的胡亂開槍而喪生，妻子蒂達爾·寧在接受路透社電話采訪時做出了上述表示。木匠溫在緬甸第二大城市曼德勒的亞達納爾邦造船廠被軍警發射的子彈擊中胸部而死亡。寧在接受路透社采訪時表示：“他們（軍警）帶走了丈夫的屍體，因此無法將丈夫帶回家裏。” 據當地急救醫療隊和媒體報道，在20日的曼德勒示威中，除溫外，還有壹名10多歲的少年頭部被軍警擊中，當場死亡。包括19日死亡的麻妙溫（20歲）在內，反對緬甸軍事政變的示威過程中死亡的市民至少已增至3人。 據外媒報道，20日，武裝軍人和警察分乘20輛卡車闖入了為反對軍方政變正在罷工的造船廠。部分示威者用鳥槍對抗，而軍警則胡亂發射實彈和橡皮彈。社交媒體上登載了證明曾部署過軍隊狙擊手的照片。20多名示威者在軍警的槍擊中受傷。 有報道稱，鎮壓部隊是2017年對少數民族羅興雅人進行“種族清洗”的部隊。當地媒體“前線緬甸”21日報道說，2017年曾投入到羅興雅人居住地銀丁村屠殺的33輕步兵師團支援曼德勒警方的鎮壓。 國際社會也在當天譴責了緬甸軍方的流血鎮壓。聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯在推特上譴責說：“不能容忍威脅、攻擊和平示威者。”美國國務院發言人內德·普賴斯表示：“對軍警開槍、監禁、攻擊的報道深表憂慮。”歐盟外交安保政策高層代表羅謝夫·鮑雷爾強調：“緬甸的軍隊和所有的保安兵力應立即停止對平民的暴力行為。”法國、英國等國的外交部也發出了批評的聲音。

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